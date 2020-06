ÖSK värvar – och flyttar upp talang: ”Har gjort det riktigt bra”

Anton Engström spelade i fjol division 1-bandy med Gustvsberg i division 1. Nu är han klar för spel i ÖSK. Anfallaren har skrivit på ett 1+1-årskontrakt. Engström har tidigare gått bandygymnasiet i Sandviken och flyttade till Örebro redan i våras för studier.

"I Anton får Örebro en anfallare med ett väldigt fint skott. Han har gjort det riktigt bra i Gustavsberg i många år. Sen är det så klart något helt annat att försöka ta en plats i ett topplag i Allsvenskan, men vi är övertygade om att han kommer att ge de mer etablerade anfallarna en fight om platserna i matchtrupperna. Vi har ju också kommande säsong ett division 1 lag där vi kan ge de spelare som står utanför veckans matchtrupp viktig speltid och erfarenhet vilket gör att vi kan hålla igång matchtempot i truppen på ett helt annat sätt än tidigare”, skriver ÖSK i ett uttlåtande på sin hemsida.

Dessutom meddelar ÖSK att talangen Leo Hadders har belönats med A-lagskontrakt.

”Leo är träningsvillig och har potential. Han blir en av kuggarna i vårat division 1 lag Wadköping samtidigt som han får möjligheten att kontinuerligt träna med ett topplag i Allsvenskan. Gör han riktigt bra ifrån sig finns det mycket som talar för en debut i A-laget under säsongen. Den här typen av kontrakt skriver de flesta klubbar med unga egna talanger idag så att de förbereds och kan se vad som krävs på elitnivå. Leo är en svinbra kille och passar väl in i gruppen som han har tränat med under stora delar av försäsongen”, skriver ÖSK på hemsidan.