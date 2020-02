ÖSK-värvningen är petad som mittback – gör minisuccé som mittfältare: "Hundra procent bättre"

►Se Daniel Björkmans två mål och målpass mot Karlslund

Skador och några darriga insatser i allsvenskan gjorde att Daniel Björkman gled allt längre ifrån ÖSK:s startelva under debutsäsongen i allsvenskan. Under den sista halvan av säsongen blev det totalt bara en halvtimmes speltid.

Inför sin andra säsong verkar vägen till en startplats som mittback vara lång för spelaren som fyller 27 år senare i februari. Men i det tysta har mittbacken svarat för några bra insatser som mittfältare.

I tisdags gjorde han två mål och en målgivande passning i en träningsmatch mot division 1-laget Karlslund när ett förstärkt U21-lag vann med 4–3. Båda målen kom efter skott i andravåg från kanten av straffområdet.

– Det andra målet var mer klass än det första. Det är kul att vara där framme och vara involverad i offensiva situationer. Jag hade fler lägen, hade tre avslutningslägen i första som jag missade, säger Daniel Björkman.

...och så den fina målgivande passningen till Alfred Ajdarevics andra mål.

– Ja, det blir så när man är längre fram. Då finns det lägen att slå de där passningarna.

Förutom Karlslundsmatchen har han spelat från start mot Linköping och i den andra halvleken mot RB Linense i den nästan helt nya positionen för spelaren som fyller 27 år senare i månaden.

– Jag har spelat där under de första åren på elvamanna och ett par träningsmatcher med Forward för ett par år sedan. Så det är inte mycket. Jag har varit mest vänsterback under karriären men de tre senaste åren har jag spelat mittback, säger Daniel Björkman.

Också på ÖSK-träningarna i vinter har Daniel Björkman ryckt in som mittfältare. Men han säger att han ännu inte har haft ett snack med Axel Kjäll om att byta position mer permanent. Och att han själv inte vet vilken position som är hans i det här läget.

– Ska jag vara helt ärligt så vet jag inte själv. På träning har det varit lite blandat med mer spel som mittback där än på match i alla fall. Första matcherna var man lite vilsen eftersom man, som mittback är man van med att ha allt framför sig. Nu ska man plötsligt ha koll bakom ryggen också. Det är en skillnad och det tar tid att komma in i men jag känner att jag har tagit steg match för match. Men överlag har det känts bra.

När jag ber honom summera debutsäsongen i allsvenskan säger han:

– Oj, det är mycket tankar och känslor. Det var tufft på många sätt med en dålig start och allt som hände. Det var väldigt mycket upp och ner, säger Daniel Björkman om 2019.

Daniel Björkman presenterades som nyförvärv under den årliga uppesittarkvällen före jul. BK Forwards lagkapten skulle komma in i truppen och ge passningsskicklighet och ett alternativ som vänster mittback. Men verkligheten var att han hade gått knäskadad under hela hösten 2018.

– Jag kom från fyra månaders knäskada. Jag var dåligt tränad och hade inte spelat fotboll på länge. Sedan började jag med två sjukdomsperioder under den första månaden, säger Daniel Björkman.

Då kom jag från fyra månaders knäskada. Jag var dåligt tränad och hade inte spelat fotboll på länge.

Ett år senare är formen mycket bättre.

– Fysiskt känner jag mig hundra procent bättre. Då kom jag från fyra månaders knäskada. Jag var dåligt tränad och hade inte spelat fotboll på länge. Sedan började jag med två sjukdomsperioder under den första månaden. Det var inte bra då men nu är jag långt framme. Det gör en stor skillnad både hur mycket man orkar springa och att man är pigg när man får bollen.

Har det var aktuellt med en utlåning?

– Vi har inte haft något snack om det men det är klart att jag har tänkt på det. Men så länge jag inte har hört något om det är det bara att köra. Det är inte helt mitt beslut och det är inte helt tränarens beslut. Hittills har det inte varit aktuellt så det är bara att kriga på.