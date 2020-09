ÖSK-vd:n om ekonomiska spelet bakom trippelvärvningen – mitt under coronapandemin: ”Har gått plus-minus-noll”

– Vi har gått i stort sett plus minus noll i kostnader på de spelare som vi har släppt och lånat ut under sommaren och de spelare som vi har lånat in. Det har varit viktigt för oss att vi tar ett stort ekonomiskt ansvar. Det har varit nummer ett, säger Simon Åström.

Under den så kallade deadline-dagen förra veckan värvade ÖSK in Romain Gall från Malmö FF, Rasmus Karjalainen från Fortuna Sittard i Nederländerna och Deniz Hümmet från Elfsborg. Alla på lån. Gall och Hümmet under resten av säsongen. Karjalainen till och med nästa sommar.

Samtidigt har spelare som Jack Lahne, Alfred Ajdarevic, Arvid Brorsson och Fabio de Sousa lämnat ÖSK under sommaren. Lahnes lån med franska Amiens löpte ut. Resten av spelarna har lånats ut och ÖSK har tillfälligt blivit av med hela eller delar av lönekostnaden.

Några undrar hur vi kan värva när vi får statliga bidrag och andra menar att lån inte är långsiktiga och att vi ska öppna plånboken.

ÖSK-ledningen har mötts av en del frågor från sina supportrar och andra efter att affärerna blev klara.

– Vi har både fått ros och ris. Några undrar hur vi kan värva när vi får statliga bidrag och andra menar att lån inte är långsiktiga och att vi ska öppna plånboken. Men i det här fönstret det varit noga för oss att vi inte kan betala störa sign-ons eller övergångssummor till någon klubb, säger Simon Åström.

Vad säger du till dem som anser att lån är kortsiktigt tänkt?

– Jag har en förståelse för det. Fotbollen handlar ofta om att optimera utifrån ett kortsiktigt läge. Det är ingen hemlighet att vi inte är fullt nöjda med varken vår poängutdelning eller hur vårt spel har sett ut under stunder av säsongen. Vi har högre ambitioner än vad vi har presterat hittills. Det tycker såväl spelare, ledare till andra andra i klubben. Vi har tittat på vilka justeringar som vi har behövt göra under det här fönstret och det har inte heller varit någon hemlighet att vi har velat förstärka de offensiva delarna.

Åström vänder sig samtidigt mot att lån per automatik är en kortsiktig lösning och menar att frågan är mer komplex än så.

– Det är klart att det är bättre att äga sina spelare än att låna dem. Då sitter du på de ekonomiska rättigheterna. Men man ska vara medveten om att i hela den internationella fotbollen har lån blivit en naturlig del av hur transfermarknaden ser ut.

Det finns vissa spelartyper som inte skulle finnas tillgängliga

ÖSK:s vd pratar också om att en av de viktigaste fördelarna är att man bygger relationer med bra spelare, som kan leda till permanenta lösningar direkt eller längre fram. ÖSK har också flera gånger menat att bra lånespelare kan göra att klubbens egna spelare ökar i värde – om laget spelar bättre och når framgångar med hjälp av dem.

Lånen av spelare som Carlos Strandberg, Andreas Skovgaard, Jack Lahne och nu Gall, Karjalainen och Hümmet är också spelare vars värde på transfermarknaden gör att ÖSK har kunnat värva spelare som klubben annars inte hade haft råd med.

– Det finns vissa spelartyper som inte skulle finnas tillgängliga som det gällde ett längre avtal för att det är spelarkategorier som kräver för mycket lönekostnader eller att det handlar om för stora övergångskostnader till andra klubbar. Då kan lån göra att man kan anskaffa spelare som man inte skulle ha råd till annars. Och vi vet att de som varit här oftast trivs väldigt bra i klubben.

Finns det en smärtgräns för hur många spelare ni kan låna på samma gång?

– Jag tror att man ska akta sig för att låsa sig vid principer i det här fallet. Det måste vara nulägesanpassat. Att ha två-tre lånespelare som tillför rätt typ av kvalitet är inga problem. I slutändan handlar det om sportslig kvalitet i slutändan och bara för man är en lånespelare är man inte garanterad en startplats utan man konkurrerar på samma villkor som alla andra.

Både Deniz Hümmet och Romain Gall skulle kunna vara väldigt bra spelare för ÖSK över tid.

Det låter som att det här är något som ÖSK-supportrarna får vänja sig vid?

– Det tror jag inte är omöjligt även om jag tror att det är exceptionellt att vi lånar in tre spelare vid samma tillfälle under samma övergångsfönster.

Deniz Hümmet gjorde braksuccé med ett hattrick i debuten mot IFK Norrköping som han avgjorde på stopptid. Anfallarens historiska debut har gjort att många ÖSK-supportrar redan vill ha honom kvar efter lånets slut. Simon Åström utesluter inte att någon eller några av lånen blir permanenta övergångar.

– Både Deniz Hümmet och Romain Gall skulle kunna vara väldigt bra spelare för ÖSK över tid. Vi får se vad som händer där. När det gäller Rasmus Karjalainen har vi honom inne under ett år på en position som kanske är allra svårast att rekrytera på. En nummer nio längst fram är den spelartyp som alla söker och är dyrast.