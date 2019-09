ÖSK-veteranen om kontraktsförhandlingarna och spökskadan: "Känns som att det kan explodera när som helst"

Martin Lorentzson fyller 36 år nästa sommar. Kontraktet med ÖSK går ut efter den här säsongen och förhandlingarna mellan spelaren och klubben har ännu inte resulterat i en förlängning av kontraktet.

Själv är han helt inställd på att fortsätta sin elitkarriär.

– Det är osäkert men jag vill köra på så länge det är kul och kroppen känns helt okej. Det är lite som Nordin har sagt, jag tycker att det är kul just nu och jag vill bara köra på, säger Martin Lorentzson till NA-sporten.

Vi har pratat lite smått under säsongen men exakt vad som har sagts stannar mellan mig och Axel just nu.

Axel Kjäll konstaterar att Lorentzson har varit en av lagets jämnaste spelare under säsongen och att man har en dialog med spelaren om en förlängning. En bild som Lorentzson delar.

– Det ska klaffa och man ska komma överens. Vi har pratat lite smått under säsongen men exakt vad som har sagts stannar mellan mig och Axel just nu. Men vi har en bra dialog har haft lite snack under tidens gång.

– Jag är öppen för det mesta och tycker fortfarande att det är kul att spela fotboll.

Lorentzson bor i Södertälje och pendlar till träningar och matcher i Örebro.

Tidigare hade du sällskap av Filip Rogic men efter hans flytt till Ryssland är du ensam i bilen?

– Ja, det är lite annorlunda och lite tystare. Men jag och "Proddan" (Viktor Prodell) har åkt ett par gånger. Han har ju köpt ett hus lite hitom Eskilstuna. Då får man lite sällskap i några mil.

Spelar pendlingen in i ditt beslut?

– Ja, det är klart att det kan göra det, hur länge man pallar med det. Å andra sidan har jag gjort det i några år, jag är van och skulle kunna göra det ett år till. Det är absolut inget som jag har sagt nej till.

Martin Lorentzson kastade in handduken på uppvärmningen inför hemmamatchen mot Östersund senast. Den efterhängsna lårskadan stoppade spel.

- Jag vågade inte chansa och ville inte sätta mig själv i den sitsen att det skulle bli mycket värre eller sätta laget i skiten genom att tvingas göra ett tidigt byte, säger Lorentzson.

Osäkerheten gör situationen jobbig.

– Jag ska inte säga att jag hellre hade haft en bristning men då vet man i alla fall vad det är för något. Det här smyger där hela tiden och det känns som att det skulle kunna explodera när som helst, säger han och skakar på huvudet.

Jag får stötta dem från sidan istället

ÖSK-försvararen menar att det är i slutet av säsongen och flera av spelarnas kroppar är slitna. Spelare som Michael Almebäck har slitit hårt och förmodligen ofta spelat när han hade behövt vila. Men när etablerade spelare inte kan spela öppnar dörren till A-laget för unga spelare som Hussein Ali, Niclas Bergmark och Helmer Andersson som har debuterat under de senaste månaderna.

– Andra får kliva in istället och det är kul att se de yngre gå in och göra det bra. Både Helmer (Andersson) och (Niclas) Bergmark gjorde det superbra senast. Det är kul att se. Jag får stötta dem från sidan istället, säger Martin Lorentzson.

Martin Lorentzson har spel i AIK på sitt cv men han har aldrig spelat ett derby mot Hammarby. Söderklubben låg i superettan under Lorentzsons AIK-år. Däremot har han tre matcher för ÖSK mot Hammarby. Den enda gången han har spelat för ÖSK mot Hammarby på Tele2 arena var den senaste gången laget klarade av att ta poäng, höstmötet 2016.

Nahir Besara räddade poäng mot sin gamla klubb med ett elegant skruvat avslut i 94:e minuten.

Nu möter ÖSK ett lag som har skrämt slag på de allsvenskan försvaren under säsongen.

– Hammarby har öst in mål och där får vi se upp. De är väldigt bra i presspelet också med de offensiva spelarna och omställningarna har varit mördande ibland. Det vet vi från förra året. Då sa vi innan att vi skulle hålla tätt så länge som möjligt så tog det tre minuter innan de gjorde mål, ler Lorentzson.

Spelar vi likadant på måndag så kommer vi att få problem.

ÖSK vann med 2–0 senast mot Östersund men ÖSK-försvararen tror inte att det spelet räcker långt på måndag.

– Vi får se upp och vara lite kalla. Jag satt på sidan senast (mot Östersund) och där ska vi vara glada att vi vann med 2–0. Spelar vi likadant på måndag så kommer vi att få problem. Hammarby har lite mer spets än Östersund. Eller ganska mycket mer spets. Där får vi steppa upp med bolltapp och noggrannheten. Hammarby är bra defensivt däruppe och sätter hög press men kommer man förbi deras första press så kan vi skapa en del oreda, tror Lorentzson.