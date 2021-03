ÖSK visade upp starkt ekonomiskt resultat trots pandemin – ordföranden efter det digitala årsmötet: ”Alla fick en ordentlig krismedvetenhet”

ÖSK:s årsmöte fick för andra året i rad hållas digitalt, via en webbsändning.

– Det är ju såklart jättespeciellt att sitta och titta in i en kamera och låtsas att man ser en massa människor där. Men årsmötet är en högtidsstund trots allt, och jag upplever att vi ändå hade en gemytlig stämning, säger ordföranden Carl Pauly till NA efter mötet.

Under våren och sommaren 2020 såg läget dystopiskt ut för de allsvenska klubbarna. Revisions- och konsultföretaget EY presenterade i maj en rapport som sa att 14 av 15 klubbar kunde gå i konkurs på grund av pandemin.

Men under torsdagens årsmöte fick ÖSK visa upp ett resultat där man gått 179 000 kronor minus, och har ett eget kapital på 7,2 miljoner kronor.

– I en sån här krissituation, och när EY-rapporten kom så började man ju vända och vrida på alla möjliga saker. Man sätter inköpsstopp, ser över alla rutiner och kostnader. Och plötsligt så ser man att efter alla de här åtgärderna så har det gett resultat. Det handlar också om att staten går in och stöttar verksamheten med stora belopp, utan det hade det inte sett lika bra ut. Men vi ska absolut känna en stolthet över det här resultatet, säger Pauly.

Det som varit svårast är att se hur alla medarbetare fått slita för det här, och att det dessutom blir ett hack i skivan.

Överlag har det gått bra för de svenska fotbollsklubbarna. Ett annat lokalt exempel är Kif Örebro som gjorde ett superbokslut med 2,3 miljoner plus och har ett positivt eget kapital för första gången sedan 2015.

– Jag vet såklart ingenting om Kifs ekonomi, men jag tror att alla klubbar har sett över sina organisationer, för att man vill komma ur det här på ett bra sätt. Och alla klubbar fick nog ett uppvaknande, och en ordentlig krismedvetenhet direkt, säger Pauly.

Hur tufft var det att vara ordförande i en fotbollsförening 2020?

– Det är alltid tufft, och det ska vara tufft. Men det som varit svårast är ju att se hur alla medarbetare har fått slita för det här, och att det dessutom blir ett hack i skivan. Vi får stanna upp i vår planering och vår vilja att gå framåt. Nu fick vi ett fint resultat både sportsligt och ekonomiskt, men vi står inför nya utmaningar nu som det bara är att bita tag i.

På årsmötet tackade ÖSK:s styrelse av Tina Hillding och Kent Norström, som på egen begäran inte ställde upp för omval. Carl Pauly valdes om som ordförande på ett år, och ledamoten Karin Sliwinska valdes om på två år.

Det är viktigt med närheten mellan styrelsen, och medlemmarna och supportrarna. Man vill inte ha ett avstånd där.

Ledamöterna Urban Hammar, Fredrik Nordback, Staffan Werme och Jenny Hermansson har ett år kvar på sin mandatperiod.

Nya ansikten i styrelsen är de två entreprenörerna Hans Tedjö och Johan Görtz, samt juristen Kristian Hugmark.

– Kristian kommer in från supporterledet, och det är en sak jag uppskattar jättemycket. Det är väldigt viktigt med närheten mellan styrelsen, och medlemmarna och supportrarna. Man vill inte ha ett avstånd där. Så att vi får in en person som har just nära till supportrarna kommer vara jätteviktigt, säger Pauly.

Till valberedningen valdes Karl-Ove Andersson, Lars Bolin och Anders Båsjö om. Nya namn i valberedningen blir Anna Degrell och Tomas Strand.

Det visade sig också under mötet att det råder oklarheter kring hur valberedningen ska tillsättas, något som Pauly och styrelsen säger sig behöva titta på.

– Det är ingenting unikt egentligen, det kan vara lite tricky. Vilka som väljer valberedningen är olika i olika föreningar, och ibland gör man saker av gammal hävd eller att man alltid gjort på ett visst sätt, säger Pauly.

– Och det vill vi titta på, hur det ska göras på rätt sätt, hur man ska forma en valberedning. Jag vill just nu inte gå in på förslaget vi jobbar på, utan det kommer att komma ett förslag från oss hur man skulle kunna se på den här processen.