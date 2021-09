ÖSK-ytterns hårda smäll – hamnade på sjukhus: ”Spottade blod”

Richard Friday och Johan Mårtensson missade båda matchen mot Östersund och är borta också från bortamatchen mot Malmö FF. Målvakten Bobby Allain, som utgick sent och ersattes av Gustav Leijon på avbytarbänken, går nu en kamp mot klockan för att bli frisk men tvingades bryta torsdagsträningen på grund av ljumskproblem.

Richard Friday har varit en av ÖSK:s framträdande spelare sedan han lånades in från Spartaks Jurmala i Lettland i augusti. Men han klagade på smärtor i revbenen efter matchen mot IFK Norrköping. Friday försökte att träna dagen efter men smärtorna tilltog och gjorde till slut att yttern tillbringade en natt på sjukhus under förra veckan.

– Han har svåra smärtor och går på mycket smärtstillande för att få mildra smärtan. Han kunde inte sova på natten på sjukhuset och hostade blod, berättar ÖSK-tränaren Vitor Gazimba.

Han kände ... att han hade fått en smäll men han minns inte när

Friday spelade klart matchen i Norrköping och det är oklart när skadan skedde.

– Han kan själv inte säga i vilket exakt läge som det händer. Han kände efter den andra halvleken att han hade fått en smäll (på revbenen) men han minns inte när, säger Vitor Gazimba.

Klart är att Richard Friday också missar bortamatchen mot Malmö men ÖSK-ledningen hoppas att den snabbe nigerianen kan spela mot BK Häcken helgen efter det.

– I början kunde han inte ens gå. Nu kan han ta promenader men kan inte jogga. När smärtan försvinner så är han okej att börja träna igen. Inget är sönder, som vi har kunnat upptäcka. Med såna här skador är det svårt att veta säkert, säger Vitor Gazimba.

ÖSK:s läkare Ulf Nordström har undersökt spelaren.

– Hans stora grej är att han har ont efter en smäll mot bröstkrogen. Vi följer honom och det är svårt att ge en exakt tidsangivelse. Så fort han kan hantera smärtan så kan han spela, säger Ulf Nordström.

En annan nyckelspelare som är skadad är veteranen Johan Mårtensson som har ont i en hälsena. Mårtensson tvingades kasta in handduken i halvtid mot IFK Norrköping och har inte tränat sedan dess.

Vitor Gazimba suckar och säger att man kan vara säker på att det är illa om Mårtensson ber om att bli utbytt. Mittfältskrigaren är van att spela med smärta och viker inte ner sig i första taget.

– Han kämpar verkligen för oss. Folk vet inte om vad han går igenom för att spela matcherna. Hela foten är tejpad och han spelar på smärtstillande. Han gör det för att han ändå kan spela bra och för att vi behöver honom, säger Vitor Gazimba.

Målvakten Bobby Allain var uttagen i matchtruppen mot Östersund men ströks under dagen på grund av ljumskproblem. Allain försökte att träna under torsdagen men var märkbart hindrad av smärtorna och försvann efter ett tag in i omklädningsrummet.

– Bobby Allain kände av smärta ett par dagar innan matchen mot Östersund. Han var med i matchtruppen och känslan var att han kunde ha spelat, om någon annan hade tagit insparkarna. Sedan gjorde vi ett sista test på matchdagens morgon och då hade han ont och kunde inte springa, säger Vitor Gazimba.

– Nu kände han sig bättre och trodde att det skulle gå att träna men det såg inte så bra ut. Vi får se efter träningen, avslutar Vitor Gazimba.

Under torsdagens träning, den första efter 2–0-segern mot Östersunds FK, vilade tio av de elva spelarna som startade matchen. Bara målvakten Mergim Krasniqi fanns med ute på planen när resten av startspelarna höll till i gymmet.