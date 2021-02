”Osmaklig” bild av oss som arbetar hemma – inte glamoröst

Svar

... till ”Barnomsorgen behöver respekt”, NA 5 februari.

Efter att troget läst NA:s insändare under pandemin kan jag konstatera att förskollärare verkar ha en bild av att hemarbete är något glamoröst och eftersträvansvärt. Att vi hemarbetande sitter med fika i handen hela dagarna varvat med löprundor och långa vänskapsprat. Så är inte fallet! Jag kan förstå att det känns ”orättvist” att inte ens få möjlighet att kunna skydda sig eller familjen genom hemarbete och det har jag full respekt för. Men den här attityden som spridit sig mot oss hemarbetande föräldrar är direkt osmaklig.

Det är ingen tävling i vem som har det värst under den här pandemin! Vi får alla dra vårat lass för att orka stå ut. För att nyansera bilden vill jag tillägga att hemarbete är långt ifrån en drömtillvaro! Att tvingas ta in ditt jobb i ditt hem är för många mycket påfrestande. Psykologer/samtalsterapeuter som tvingas ta sina patientsamtal hemma i sitt hem via en dator är ett exempel på det. De skulle till exempel aldrig bjuda hem en patient en ”vanlig arbetsdag”. Digitala möten är extremt ansträngande för våra sinnen när de pågår timmavis och hur otroligt det än låter så blir hjärnan mer utmattad av digitala möten än fysiska i de flesta fall. För att stå ut med att arbeta ensam hemma varje dag i månader krävs att du rör på dig! Tar en promenad på rasten, kanske går till förskolan iförd dina träningskläder. Ni gör ett fantastiskt jobb och tro mig, de flesta gör allt för att hämta sina barn i tid! Allt är inte som det ser ut

”Trött på hemarbete”

Kumla