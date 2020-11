Otäcka scener på träningen – Örebrobacken till sjukhus: ”Kommer få ta det lugnt”

Örebro Hockey tränade som vanligt under tisdagen. Under en övning där spelarna går in i närkamp med varandra så var olyckan framme för backen Lukas Pilö. Det utspelade sig mycket otäcka scener.

– Han fick en skridsko på underbenet, i vaden, berättar lagläkaren Ulf Nordström.

Pilö blev liggande till synes med smärtor och fick hjälp att ledas av isen av lagkamrater och ledare. Sedermera fick han uppsöka sjukhuset.

Nu kommer dock Ulf Nordström med lugnande besked.

– Det har gått bra. En skada i huden och underhuden men skadan är åtgärdad så han är hemma och mår bra. Man har sytt ihop det på USÖ.

Vad väntar nu för honom?

– Han kommer att få ta det lugnt. Såret ska läka först innan han kan göra något så första tiden här kommer han at få ta det lugnt. Han blir borta i en till två veckor ungefär, säger Nordström.

Det låter ändå som han har haft tur i oturen?

– Så kan man väl säga, ja, säger Nordström och kommer bland annat in på när Henrik Löwdahl för över tio år sedan fick hälsenan söndertrampad i en match.

När vi ändå har dig på tråden, hur går Nick Eberts rehab?

– Han gör framsteg. Det går framåt.