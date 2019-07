Otroliga raden intakt efter kryssmatchen – Kif Örebros femte(!) raka nolla: ”Vi är klockrena på att skydda de farliga ytorna”

På förhand talade det mesta för att Kif Örebro skulle få det tufft i bortamötet med Göteborg. Serieledarna är otroligt starka hemma på Valhalla IP där man inte förlorat någon av de 15 senaste matcherna. Och det började tufft för Kif som hade problem att få tag på Göteborgs-anfallarna.

– Göteborg spelade väldigt rakt och tidigt upp mot sina anfallare som är snabba i djupet, säger tränaren Stefan Ärnsved.

Det vassa djupledsspelet ledde till två frilägen för hemmalaget. Men båda gångerna stod Danielle Rice för fina räddningar som höll Örebro kvar i matchen.

Fram till dryga timmen spelad var det här Göteborgs match. Men i och med ett par byten som Kif gjorde ändrades matchbilden markant.

– I och med bytena efter 60 minuter får vi in lite ny energi på mittfältet samtidigt som Sara (Lilja Vidlund) ger oss mer djupledsspel än vi haft tidigare. De sista 30 tycker jag vi skapar en hel del lägen för att få med oss tre poäng.

Men målen uteblev och båda lagen fick nöja sig med en poäng var. Ett utfall som örebroarna definitivt inte är missnöjda med, även om tre poäng var nära.

– Vi är nöjda med en poäng, sen tycker jag att vi måste bli effektivare i straffområdet i förhållande till hur mycket målchanser vi skapar. Så vi har att jobba med även nästa träningsvecka.

Likt matchen förra helgen, när Kif bortaslog Piteå med 3-0, lyfte sig laget och gjorde en bättre andra än första halvlek. Varför det blir så är svårt att svara på. Tränaren Stefan Ärnsved tror att det handlar om den mentala biten.

– Vi har mött två champions league-lag, så mentalt kanske tjejerna tror att motståndet är mycket bättre än vad det egentligen är. Efter ett tag inser de kanske att de faktiskt har chans att vinna matchen och då blir det lättare att spela. Sedan självklart är tjejerna vältränade och håller fysiskt för 90 minuter.

I och med den hållna nollan har laget nu inte släppt in mål på fem matcher. Kif-tränaren tror att det är lagets disciplin och offervilja som är nyckeln till den fina raden.

– Vi har satt ett försvarsspel som tjejerna tror på som grupp och underkastar sig till fullo. De jobbar stenhårt i varje situation och och tar väldigt många löpmeter. Sedan är vi klockrena på att skydda de farliga ytorna på plan. Det i kombination med två duktiga målvakter som räddar när vi släpper till målchanser gör att det blir väldigt bra.

Kopparbergs/Göteborg FC - Kif Örebro 0-0 (0-0)

Mål: -

Varningar: -

Kif Örebros startelva: Danielle Rice – Frida Abrahamsson, Emma Kullberg, Maja Regnås – Jenna Hellstrom (Emma Lindén, in 68), Eveliina Summanen, Elin Rombing (Ellen Karlsson, in 61), Jonna Dahlberg (Sara Lilja Vidlund, in 61), Kayla Braffet – Heidi Kollanen, Heather Williams

Kopparbergs/Göteborgs FC startelva: Jennifer Falk - Emma Koivisto, Taylor Leach, Emma Berglund (Beata Kollmats in 16), Natalia Kuikka - Elin Rubensson, Vilde Böe Risa, Julia Zigiotti Olme, Julia Roddar (Karin Lundin, in 76) - Pauline Hammarlund, Rebecka Blomqvist

Domare: Laura Rapp