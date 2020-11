Ovanligt samarbete i Askersund

Inför 2021 har ett gemensamt budgetförslag lagts av oppositionen och minoritetsstyret i Askersund. Det hör inte till vanligheten. Men det finns inte mycket som är som vanligt längre när hela världen drabbats av pandemin covid-19.

Det som händer i världen påverkar också Askersunds kommun. En lågkonjunktur har satt sina spår i ekonomin. För en kommun betyder det, att det som är inkomsten, skatteintäkterna, minskar. I oppositionen, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, började vi i augusti att arbeta på ett förslag till budget, precis som vi gjorde förra året. Prognoserna såg dystra ut.

Det rätta är att ta ansvar under en svår tid.

Under arbetets gång frågade kommunstyrelsens ordförande om vi skulle vilja samarbeta om budgeten med dem i minoritetsstyret. Efter en tids funderande och förhandlande kom vi fram till att det är det enda rätta under rådande omständigheter. Det rätta är att ta ansvar under en svår tid.

Det vi tog med oss in i arbetet är våra hjärtefrågor och som också syns i det förslag som fullmäktige ska besluta om den 30 november. Skolan har haft ett mycket tufft år i år då minoritetsstyret minskade pengarna kraftigt. Vi har förhindrat ytterligare nedskärningar och skolan får lite ro ekonomiskt under 2021.

Utrymmet för satsningar är litet när det fattas pengar. I stället har det handlat om att göra det bästa av de pengar som finns. Det är till exempel att återinföra en kommunal fotvårdsterapeut. Personer med hemtjänst och de som bor på särskilda boenden får större möjligheter till att vara rörliga längre och där igenom också få en bättre livskvalitet.

Oppositionspartierna och minoritetsstyret har tillsammans fått ihop en budget som utifrån rådande omständigheter är bra

Vi behåller nivån på bidragen till studieförbunden. Det är viktigt att de ideella delarna av samhället står starka när det är oroligt omkring. Studieförbunden är dessutom ofta aktiva på landsbygden. Familjecentralen arbetar förebyggande med familjer och med barn. Där finns möjlighet att göra tidiga insatser och det är viktigt att verksamheten finns kvar. Det är några exempel på frågor som varit viktiga för oss.

Vid fullmäktige den 30 november finns två ytterligare förslag som påminner om varandra.

Det är SD och LPO som lagt var sitt förslag där de tar bort musikskola och all kultur för att kunna sänka skatten med några ören. Deras mål är heller inte en likvärdig skola och det kan få förödande konsekvenser för kommunens barn.

Oppositionspartierna och minoritetsstyret har tillsammans fått ihop en budget som utifrån rådande omständigheter är bra. Det är bra för invånarna i Askersunds kommun.

Oppositionen i Askersund

Anna Ahnér

oppositionsråd, Socialdemokraterna

Billy Ludvigsson

Centerpartiet

Annika Finnström

Vänsterpartiet

Margareta Widell

Miljöpartiet