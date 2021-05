Oväntade värvningen – Lif Lindesberg plockar in israelisk landslagsmålvakt: ”Min dröm att spela i Europa”

Sedan tidigare har Lif Lindesberg meddelat att målvakten Ludvig Mattsson inte blir kvar i klubben. Nu har man hittat en ersättare på posten. Under fredagskvällen presenterade man den israeliska landslagsmålvakten Tom Shem Tov, 24.

– För mig var det ett ganska enkelt beslut. Det är min dröm att spela i Europa och klubben gav mig en möjlighet att få göra det, säger han till Lifs hemsida.

Shem Tov började spela handboll så sent som vid 14 års ålder, men därefter har han haft en brant utvecklingskurva. På cv:et har han hunnit samla på sig två mästartitlar från den inhemska ligan, en cuptitel och spel i EHF-cupen. Senast spelade han i Hapoel Rishon Lezion och dessutom har han alltså tagit sig in i det israeliska landslaget.

– De senaste åren har handbollen i Israel varit på frammarsch och många spelare har spelat i Europa på senare år. Spelstilen i Israel är mer fysisk än i Europa.

I Lif blir Shem Tov säsongens tredje nyförvärv efter utespelarna Oskar Cosmo och Robin Johansson.

– Jag ser fram emot att den här säsongen vara med och leda laget till att klara de mål som de signade mig för. Jag ser fram emot att lära känna staden och speciellt invånarna och fansen. Jag hoppas verkligen att de snart kan få fylla vår hall.

Kontraktet är skrivet över en säsong.

Lif Lindesbergs truppbygge 2021/22

Klara spelare, målvakter: Robert Mjörnander, Tom Shem Tov (ny från Hapoel Rishon Lezion).

Sex meter: Max Broman (vänsterkant), Oskar Cosmo (mittsexa, ny från IFK Ystad, kontrakt över 2022/23), Thomas Einarsson (vänsterkant), Asso Eliassi Sarzali (mittsexa), Algot Hane (högerkant).

Nio meter: Joakim Bååk (vänster-/mittnia), Robin Johansson (mittnia, ny från RP IF Linköping, kontrakt över 2022/23), Joel Karlström (vänsternia, kontrakt över 2022/23), Fabian Wallouch Lindholm (mittnia).

Utgående kontrakt: Fatlum Ahmeti (mittsexa), Martin Boija (högerkant, var utlånad till HK Malmö), Herman Bosson (högernia), Joshua Hayes (vänsternia), Jesper Nilsson (vänsternia).

Klara förluster: Elias Andersson (främst försvar), ny klubb ej klar, Linuz Andersson (mittsexa), do, Markus Eklund (högersexa), Västerås-Irsta, Gustaf Ekström (mittnia), slutar, Isac Listh Forsström (målvakt), ny klubb ej klar, Axel Magnusson (vänsternia), ÖSK Handboll, Rasmus Martinsson (mittnia), do, Ludvig Mattsson (målvakt), ny klubb ej klar, Erik Westlöf (mittnia), do, Karl Zetterlund (mittnia), ÖSK Handboll.