Oväntat och ovälkommet besök av hemsjukvården

Ett fall för kommunens Hemsjukvård:

Bakgrund: Maken är kopplad till Hemsjukvården (Örebro kommun). Där ingår bland annat trygghetslarm i hemmet, så han kan kalla på hjälp. Därmed är ytterdörren försedd med en konstruktion som hjälpande kan öppna och gå in själva.

Maken har också så att Hemsjukvården var 14:e dag kommer hem med hans mediciner i portionsförpackningar. Denna leverans är bestämd till en viss veckodag och en viss timme då vårdtagaren/husägaren är garanterat hemma. Leverans är så klart välkommet andra tider den dagen, men ska då föregås av telefonsamtal eller att sköterskan ringer på dörren som öppnas av husägaren.

Problem: Nyligen kom en sköterska fyra timmar före föreslagen tid och det är väl ok, men ringde då på med en signal och öppnade sedan dörren för att ta sig in. Detta är inte ok! Vi råkade vara hemma och blev så obehagligt överraskade av intrångsförsöket att vi inte kom oss för med att kommentera det.

Sköterskan kan inte komma och öppna själv på tider som inte är överenskomna. Då vågar man ju inte lämna huset tomt. Det förtroendet finns inte.

Detta måste ansvarig i Hemsjukvården klargöra för sköterskorna som besöker hemmen på överenskomna tider! Tacksam för en replik.

”Mammatrygg”

Örebro

Så här ska det inte gå till och vi ber om ursäkt att det blev så i ditt fall.

Svar direkt:

Tack för informationen! Så här ska det inte gå till och vi ber om ursäkt att det blev så i ditt fall. Vi ska alltid hantera tillgång till lägenheter utifrån ägarens önskemål. Hos dem som vill och kan öppna själva ska vi alltid knacka och invänta att någon öppnar. Vissa kan inte öppna själva. Då knackar vi och öppnar enligt överenskommelse med den personen det gäller enligt den planering som vi har kommit överens om. Vi går inte in om ingen är hemma. Tiderna då vi kommer kan variera något, eftersom vi jobbar utifrån behoven hos alla dem vi stöttar och det kan se olika ut från dag till dag, men självklart ska vi meddela om vi kommer mycket för tidigt eller sent.

Det var bra att du lyfte detta! Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss om du upplever att något i vårt stöd inte fungerar som överenskommet.

Tina Hultkrantz

verksamhetschef Hemsjukvården