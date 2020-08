Ove Danielsson: Buffén smakade bättre med prinshistorien i bakhuvudet

Buffé i slottsmiljö är en trevlig och lite ovanlig upplevelse. För några dagar sedan åt jag en god buffé vid slottscafé vid Stjernsund. Satt på serveringen med utsikt över vattnet in mot Askersund. En gång i tiden bodde sångarprinsen Gustaf på slottet. Ni vet han med Studentsången, ”Undersköna dal och Glad såsom fågeln” . I det här området hade en gång sångarprinsen vandrat runt på 1800-talet funderade jag. Han kanske till och med varit nere vid cafébyggnaden ofta och kollat in mot Askersund. Det var nästan som jag hörde historiens vingslag.

Klart att han inte åt ädelostpaj som jag men ändå. Och vingslagen var mera från änderna i viken år 2020. Men man kan ju alltid fantisera. Tyckte buffén smakade bättre med prinshistorien i bakhuvudet och då är jag ändå inte så kungligt intresserad.

Passade också på att gå förbi slottet. Vid den stora trappan hängde en stor låtsatsfågel och fladdrade för att skrämma bort de ”riktiga” fåglarna. Det finns ett problem med fågelkopiorna. De ”riktiga” fåglarna lär sig snabbt att det inte är något farligt. På ett tak i närheten där jag bor brukar måsarna samsas med fågelskrämman. Måsarna är inte dumma i huvudet om någon trodde det.

Har också besökt Hargebaden och provat också deras buffé bland badgästerna. Jo, jag höll avstånd. Någon kanske tror att jag bara åker runt och äter men så är det inte. Testar bara lite ibland under sommarmånaderna. I Harge var det lite friare vid matgrytorna. Där kunde brunbrända människor gå in i badbyxor och bikinis och hämta sin kost. Inget som störde mig. Även de som inte hade solat fick naturligtvis också hämta mat. Det är så det ska vara vid en sommarrestaurang med Hargeviken utanför fönstret. Problemet med Harge under sommaren-och många andra somrar-är brist på parkeringsplatser. Men det går väl inte att göra om alla åkrar i omgivningen till parkeringsplatser för några varma sommarmånader. Är det fullt så är det. Bara att konstatera.

I Tived vid bygatan finns en udda restaurang på gamla auktionsplatsen med det udda namnet Luripompa som jag också prövat. Ett trevligt ställe med god mat och med ett namn som betyder ”småberusad” på tänkarnas sätt och poeternas språk i Västergötland. Visst fanns det fullständiga rättigheter men som bilförare gäller det att hålla sig till alkoholfritt. Annars kan jag bli förvånad över den stora betydelsen av fullständiga rättigheter vid serveringar. Ett tydligt exempel på det är serveringarna i Askersunds torgpark en lördagskväll. En är fullsatt och den andra nästan tom. Det är bara att räkna ut vilken som har alkoholrättighet.

Det kanske börjar bli tjatigt när det gäller mandelkubbar som jag skrivit om. Trodde inte det var så vanligt. En morgon kom vänliga Monica från Boda med en hela påse till oss. Vet inte vilket bakverk jag ska skriva om nästa gång. Tycker det är gott med brödkakor och Napoleonbakelser. Tror inte det är så vanligt. Eller…..

Tre bra saker

Smedsgården. Det nya vårdboendet invigdes i Askersund i veckan. Skönt för de gamla och personalen med fina lokaler. Själv har jag fotograferat bygget sedan starten på uppdrag av Länsgårdar.

Allsång och korvgrillning. På Linden i Askersund ordnar de boende själva aktiviteter för att träffas, umgås och bryta isoleringen. Karin Karlsson, en av systrarna K, har varit ledare för allsången.

Dykar-Bosse. Bosse Johansson har hämtat upp massor av föremål som folk tappar i vattnet. Nu senast ett armband vid gästhamnen i Askersund som det stått i NA om.