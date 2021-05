Ove Danielsson: Träffen fick mig att fundera på idolskapets baksidor

För några dagar sedan hörde jag mannen med samhetsrösten,Gunnar Wiklund, sjunga på radio sin storsäljaren från 60-talet ” Nu tändas åter ljusen i min lilla stad”. Det var länge sedan jag hörde den låten och det väckte minnen.

En del av texten lyder:

”Nu tändas åter ljusen i min lilla stad.

Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad,

lyser över ströget, där går Kalle och Marie,

och blinkar emot Vera på Walléns konditori.

Och grabbarna i gänget står och pratar ner' vid Grand,

om flickor och om fotboll och om livet med ibland

Från hotellet hörs en trio i Toselli serenad.

Det är kväll i min lilla stad”.

Kopplar ibland ihop texten till ”min lilla stad” Askersund även om jag får göra lite uppdateringar för att passa in i min stad. De två ganska svaga lyktorna framför Rådhuset som det står i texten har blivit riktigt starka lampor i Askersund. De blinkar inte mot något konditori som i texten utan mera mot restaurang ”En Trappa Upp:s” uteservering i Torgparken. Men visst kan man fortfarande se Kalle och Marie träffas, inte på ströget som schlagern, utan mera på Stöökagatan och Torget. Och det pratas förmodligen fortfarande om flickor och om fotboll och om livet ibland som schlagern.

Radio-och tv-mannen Per-Martin Hamberg skrev ”Nu tänds åter ljusen i min lilla stad” under pseudonymen Erik Decker.

Som journalist träffade jag många artister och bland annat just Gunnar Wiklund. Dragspelaren och orkesterledaren, Börje Wizell, hade jag mycket med att göra under mina år som journalist. Under senare år bodde han i Åmmeberg och jobbade ibland ihop med Wiklund. Det var hos Börje jag och Wiklund möttes. Träffen fick mig att fundera på idolskapets baksidor. Börje och han höll på att repetera inför en kyrkoturné. Efter några år i ”mörker”, planerade Wiklund för framtiden. Förhoppningen var ändå att ljusen åter skulle tändas för 60-tals idolen med sin mörka röst.

Det var 1959 som Gunnar Wiklund slog igenom som artist vid folkparksforum i Västerås med låten ”Nu tändas åter ljusen”. Ett 15-tal låtar blev verkligt stora hits som han alltid tvingades sjunga vid sina framträdanden.

-Publiken krävde det. På en turné med Roffe Berg så vägrade jag att sjunga mina gamla topplåtar. Det skulle jag aldrig gjort. Folk blev förbannade, så jag fick tänka om.

1967 började Gunnars problem med tänderna. Han tålde inte materialet i tandfyllningarna. Benämningen besvären kallas oral galvanism. När jag träffade honom var inte det någon erkänd sjukdom.

Gunnar Wiklund var ingen pappersmänniska. Han litade på andra under glansåren. Det gjorde i sin tur att han drog på sig stora skatteskulder.

-Kronofogden har blivit en kär vän till mig, berättade han.

Vid mötet i Åmmeberg verkade inte Gunnar helt nöjd med sitt liv. Men han var på gång. Dagen efter skulle han sjunga i en butik i Askersund, men senare också i en kyrka ackompanjerad av vännen Börje. Jag gick till butiken för att lyssna. Den mörka fina rösten var bevarad. Börje gjorde allt för att Gunnars karriär skulle ta fart igen. Men det blev inte så.

Några år efter vårt möte dog Gunnar i cancer endast 54 år gammal. Han bodde då i Lysekil.

Tre bra saker

Bridge. Vinnarna i årets DM par öppen klass i bridge kom från länets norra och södra delar. Jimmy Herrdin kom från söder och Askersunds BK Singelton.

Banvaktarstuga. Mariedamms banvaktarstuga räddas: ”Finns ett stort kulturhistoriskt värde i den. 1873 byggdes stugan i samband med att järnvägen kom till byn.

Kulturpris. Systrarna K får välförtjänt pris och stipendium av Askersunds kommun, för sina sånginsatser under 20 år.