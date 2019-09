Över 300 lantbrukare i länet går snart i pension – slår larm i öppet brev: ”Politikerna får inte tillåta att Örebro blir en vit fläck”

Per Willén är bekymrad när det gäller framtiden för den gröna näringen. Inom en femårsperiod går 305 lantbruksföretagare i länet i pension. Till detta ska även läggas de lantbrukare som inte är medlemmar i LRF plus andra yrkeskategorier i näringen. Totalt kan det handla om 500 arbetstillfällen inom primärproduktionen som kan upphöra, enligt Per Willéns egen uträkning.

Och underifrån är återväxten svag. Den enda skolan i Örebro län, Kvinnersta, tvingades ställa in höstens naturbruksutbildning.

I ett öppet brev varnar han nu för att Örebro kan bli en vit fläck på den svenska utbildningskartan.

– Ska vi producera mer mat så måste vi ha folk som jobbar med det också. Och då måste vi från näringen få tycka till om utbildningarna, om de är bra eller dåliga, och hur de ska utformas, säger Willén.

Samtidigt konstaterar Willén att elevantalet ökar på andra skolor i Sverige.

– Det är nånting som inte varit bra med Kvinnersta, eftersom Kvinnersta tappar elever och inte ens kan starta utbildningar i höst medan andra skolar i landet har ett ökat högtryck.

Vad är det som inte fungerar?

– När Kvinnerstaskolan börjar bli sliten och gammal väljer en del elever att söka sig till andra skolor. Då får man färre sökande, färre elever, lägre skolpeng och då går kommunen back och drar ner lärarantalet. Det blir en ond spiral neråt. Det måste man jobba strategiskt med för att komma ur.

Willén konstaterar också att de få som sökte till höstens naturbruksutbildning på Kvinnersta inte var behöriga.

– Det är nästa problem, att det lever kvar en kultur om att Kvinnersta kan du alltid söka om du har dåliga betyg för de enkla jobben ute på landet finns ju. Men de finns inte längre. Lantbruk är högteknologiskt och ganska krävande. Kvinnersta kan inte bara utbilda elever med dåliga betyg, så därför slog de stopp. Det är ju symptom på att det inte varit tillräckligt bra.

Är det så enkelt att det är en generationsfråga, att lantbrukarlivet inte tilltalar dagens ungdomar?

– Det är ju komplext. Vi har själva varit dåliga på att tala väl om yrket när vi själva varit pressade av dålig lönsamhet i många år. Det är klart att ingen vill jobba 70 timmar i veckan för halva lönen istället för 35 timmar och dubbla lönen, och alla vill göra det enkelt för sig.

Willén säger att man som lantbrukare måste brinna för sitt yrke, och vara beredd att jobba intensivt när det behövs eftersom det går i cykler.

– Det kräver ju en viss typ av människor som inte bara vill jobba sju–fyra. Alla passar inte för jordbruk naturligtvis, men samtidigt är odlarglädjen och glädjen att föda upp djur mjuka värden som ger mycket tillbaka, fortsätter Willén.

LRF-basen efterlyser en bredare diskussion om framtiden.

– Vi vill med det här brevet tala om att vi vill vara med i diskussionen så att det inte bara kommer ett besked i början av november om att Kvinnersta lägger ner. Vad gör vi då?

– Vi kommer nog att bjuda in till ett möte. Det blir nog så att vi får ta det initiativet, säger Per Willén.