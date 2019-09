Över 40 år senare – tågavgångarna tillbaka i Vretstorp för en dag: ”Järnvägen har betytt mycket för bygden”

Tåget, som kommer köra flera turer från Vretstorp till Laxå och Hallsberg, är ett gammalt pendeltåg från Stockholm som Tågab köpt in och renoverat. Med plats för 144 passagerare kommer tåget köra fem turer under lördagen. Detta som en attraktion i samband med Vibydagen där arrangörerna, föreningen Vibybygden, hyrt in fordonet.

– Tåget startar i Vretstorp och kommer ta besökarna till Hallsberg och Laxå. Att vi hyr in det handlar om flera skäl. Dels är det att järnvägen betytt mycket för bygden då det revolutionerade för invånarna. Det då möjligheten att sälja varor till en större marknad än lokalt uppstod, säger Benjamin Lundqvist, ordförande i föreningen Vibybygden.

Ytterligare en anledning till valet att hyra in ett tåg grundar sig i ett ställningstagande för orten.

– Det kan ses som ett inlägg i tågstopp-debatten då byalaget där jobbar hårt för att få tåget att stanna i Vretstorp igen, säger Lundqvist.

Stationshuset i Vretstorp revs 1981 och några år därefter slutade tågen stanna i byn.