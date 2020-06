Över 400 personer deltog i antirasistisk manifestation: ”Det måste bli en förändring”

I veckan började det cirkulera uppgifter i sociala medier om att det skulle hållas en antirasistisk demonstration i Örebro. Och under fredagseftermiddagen samlades demonstranter vid Stortorget för att sluta upp bakom den internationella Black lives matter-rörelsen.

Bakgrunden till demonstrationen är en händelse i USA, där den 46-årige afroamerikanen George Floyd dödades av en polisman under ett ingripande.

– Det är helt sjukt. Det våldet han fick hade aldrig en vit man fått. Det måste bli en förändring, säger 19-åriga Hodan Soleyman som är en av demonstranterna.

För att anordna en demonstration krävs tillstånd, något som arrangörerna saknade.

– Det gör att arrangören blir misstänkt för brott mot ordningslagen. Men då måste vi veta vem som står bakom demonstationen, säger Tobias Brodin, som är dialogpolis under demonstrationen.

Rådande coronarestriktioner innebär även ett tillfälligt förbud på allmänna sammankomster över 50 personer. Redan vid starten var den siffran passerad och en kvart in i demonstrationen tog polisen beslutet om att den allmänna sammankomsten skulle upplösas. Men polisen valde att inte göra något fysiskt för att stoppa demonstrationen.

– Det är hela tiden en polistaktisk bedömning som görs. Den här folksamlingen var hela tiden i rörelse. Vi kommunicerade hela tiden med ungdomarna om att de skulle skingra sig, sa Annika Laestadius, som varit kommenderingschef för polisernas arbete under demonstrationen, till NA.

Några valde att lyssna på poliserna och avsluta demonstrationen, men de flesta fortsatte. Som mest var det, enligt polisen, över 400 demonstranter på plats.

En av de som valde att fortsätta var 18-åriga Lova Östlund.

– Vi vill visa vårt stöd, säger hon och håller i en skylt där det står ”If it ain´t color, whats the difference from you and I?”.

– Alla ska ha samma rättigheter, det ska inte spela någon roll vilken hudfärg man har, förklarar hon.

Trots det stora antalet personer klassade polisen demonstrationen som lugn och inga ingripanden behövde göras.