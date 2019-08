Överklagande om höghus vid Kumlasjön avvisades

I juni skrev NA om hur åtta Kumlabor överklagat samhällsbyggnadsnämndens detaljplan för kvarteret Rörläggaren. I måndags fattades beslut i mark- och miljödomstolen i Nacka att avvisa de inkomna klagomålen.

Domstolens beslut är att de som lämnat in klagomålen formellt sett inte har rätt att överklaga planen, eftersom deras fastigheter inte gränsar till planområdet.

Möjligheten att överklaga mark- och miljödomstolens finns fram till 9 september, men det ska mycket till om beslutet skulle ändras.

HSB Mälardalens intresse för att bygga två höghus utmed Södra Kungsvägen i en del av Djupadalsparken har varit kända sedan början av 2017. Då beviljade samhällsbyggnadsnämnden en så kallade markanvisning i kvarteret Rörläggaren. Den detaljplan som följde på det beslutet överklagades av flera Kumlabor. Bland annat med argumenten att trafiken skulle öka kraftigt på Djupadalsparken.

Det som dock fick mark- och miljödomstolen att underkänna kommunens detaljplan var att ett enskilt hushåll skulle drabbas hårt av trafiken från bostadsrätternas garage. Utfarten var lagd så att ljusen från bilarna skulle lysa rätt in i grannfastighetens kök.

I det avseendet ritades detaljplanen om, men behölls i övrigt. Den något reviderade planen antogs vid samhällsbyggnadsnämndens möte i juni.

De som hoppats att planen skulle göras om eller helt stoppas med hänvisning till att höghusen förstör parkmiljön, eller att den tänkta utformningen inte passar vid det gamla vattentornet blev besvikna. Dit hör med all säkerhet de 700 personer som skrev under protestlistor som lämnades in på stadshuset under försommaren.