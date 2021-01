Ovilja att ta ansvar för ordning och reda

... på Per Erikssons replik i NA 16 januari.

Att ta del av Per Erikssons kommentar till Caroline Dieker, där han ondgör sig över minoritetsstyret, att ärenden återremitteras och att personalomsättningen är hög, ekar väldigt tomt.

Att kommunen har ett minoritetsstyre är ett resultat av de ställningstagande väljarna gjorde i kombination med hur de förtroendevalda valt att hantera situationen. Per Erikssons eget parti, Socialdemokraterna, lyckades inte samla någon majoritet för ett fortsatt styre eftersom man inte var intresserad av att förhandla med Landsbygdspartiet oberoende. Återkommer dock till det nedan.

Att ärenden återremitteras behöver inte vara tecken på något negativt, det kan vara tecken på att man är kvalitetsmedveten och hellre avvaktar med beslut tills det finns ett tillräckligt bra underlag. Och att man vill ha en fungerande demokrati.

Att omsättningstakten på personal har ökat kan ju vara ett tecken på att det skett felrekryteringar under den tidigare majoritetens styre. Det kan förhålla sig så att personal anställts och chefer tillsatts som inte haft rätt kompetens och kvalifikationer för uppgifterna. Om vi tittar på skolan så finns det tydliga tecken på detta. En kostnad per elev som överstiget snittet i länet med 21% samtidigt som antalet godkända elever var 18% färre än länet i övrigt (2016). Det här är resultat under Per Erikssons styre! Ovanpå detta så har den av under samma styre tillsatta förvaltningschefen lämnat förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämnden innebärande att ledamöterna såväl från det gamla majoritetsstyret och det nya minoritetsstyret är polisanmälda. (Endast tre ledamöter valde att reservera sig och är därmed inte polisanmälda).

...det ekar tomt när Per Eriksson bullrar på.

För att skyla över dessa brister, där det inte finns någon substantiell åtgärdsplan varken från den förra eller nuvarande styret, kom Per Erikssons Socialdemokrater fram till att man vill göra en fjärde utredning.

Mot löftet att landsbygdsskolorna skulle lämnas orörda under mandatperioden lämnade Landsbygdspartiet oberoende sitt stöd till det nuvarande styret med Caroline Dieker i ledningen. Men det Per Eriksson inte nämner i sin replik är att eftersom den nuvarande majoriteten nu sviker sitt löfte om skolorna och planerar en nedläggning så har Landsbygdspartiet oberoende öppnat för att stödja Socialdemokraterna med att skapa ett majoritetsstyre i kommunen. Men här är man från Socialdemokraternas sida ointresserad och uppenbarligen mer nöjda att sitta på läktarplats för att kritisera än att ta ansvar. Så det ekar tomt när Per Eriksson bullrar på.

Ulla-Carin Grafström

Landsbygdspartiet oberoende, Askersund