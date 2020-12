P-platser försvinner, Willys rivs och hela kvarteret Hållstugan byggs om: ”Kommer inte känna igen sig”

Kvarteret Hållstugan, mellan Stortorget och Trädgårdsgatan, mot Gamla stan och Engelbrektsgatan, ska göras om från grunden. Planeringsarbetet har pågått ett par år. Under 2021 sätts arbetet igång på riktigt. Då ska byggnader rivas, andra renoveras och nya byggas. En ny gågata kommer att dras igenom kvarteret. Citygallerian, där bland annat Willys och Sveas konditori finns idag, försvinner helt.

NA träffar Karin Österdahl, lokalutvecklare och Johan Larsson, projektutvecklare på Öbo, i Hållstugan. De pekar och visar, försöker förklara hur allt ska bli.

– Fasaden ut mot Stortorget blir kvar, säger Johan Larsson, annars rivs allt.

Det stora gamla huset i hörnet mot Trädgårdsgatan ska rustas upp och återfå något av sina forna stil.

– Fast i modern tappning, påpekar Karin Österdahl.

Bredvid tegelhuset mot Stortorget, i öppningen där man idag kör in för att parkerna vid Willys, ska man bygga ett kontorshus. Det ska ligga kloss i kloss med de andra byggnaderna. För att komma in på det som sedan ska bli ett litet torg får man gå in genom en stor portal. P-platserna kommer att tas bort. Även parkeringen på andra sidan Willys mot Trädgårdsgatan kommer att försvinna.

– Det finns ett parkeringsgarage under mark, det byggs om och kommer att ha fler p-platser än man har idag. Vi ökar från 80 till 120 platser säger Karin Österdahl.

Butikerna inne i Hållstugan kommer att flytta ut under våren och sommaren. Fram till den 15 augusti har man på sig. Även Willys stänger men det är inte klart än när det sker. Hela den del där matbutiken finns idag ska rivas.

– Men det kommer att finnas en dagligvaruhandel i byggnaden med entrén mot Stortorget när allt är klart. Men än vet vi inte vilken butik det blir, det är inte klart och ligger flera år framåt i tiden, säger Karin Österdahl.

Mitt i kvarteret, där Willys-byggnaden är idag, ska fyra bostadshus byggas på den nya matbutiken. Husen kommer att ligga på en terrass med eget grönområde. Sammanlagt blir det mellan 80 och 90 nya bostäder.

Vi går igenom gallerian, ut mot Trädgårdsgatan. Karin och Johan visar och berättar. Hela kvarteret står inför en riktigt stor förändring. Hyresgästerna, både de som bor i husen och de som har verksamhet där, kommer att få flytta ut under en period. Ett 30-tal nya lokaler ska skapas.

– Man kommer inte känna igen sig, konstaterar Johan Larsson.

Först 2025 räknar man med att allt ska vara klart. Alla detaljer är inte spikade, mycket kan ändras under arbetets gång.

Varför gör man den här stora förändringen?

– Husen börjar bli uttjänta, säger Karin Österdahl, och då passade vi på att utveckla hela kvarteret. Det känns jätteroligt att arbeta med det här, det är ett så stort projekt, och så centralt.

– Vi känner oss stolta över det här, det gör vi verkligen, säger Johan Larsson.

Faktaruta: Hållstugan

►Hållstugan, mellan Stortorget, Trädgårdsgatan och Engelbrektsgatan, börjar växa fram som kvarter under 1800-talet. Där finns mängder med småbutiker, exempelvis Carl Svenssons handelsbod på Engelbrektsgatan.

►Det stora hörnhuset mot Trädgårdsgatan byggs 1897. I folkmun kallas det Stockholmshuset eftersom det påminner om byggnaderna längs med Strandvägen i huvudstaden.

►Det är också på 1800-talet som kvarteret Hållstugan får sitt namn. Förklaringen är enkel, det fanns en hållstuga där, en skjutsstation med hästar och vagnar för folk som färdades till och från Örebro. Hållstugan är en slags väntsal för kuskar och resenärer.

►På 1930-talet var Hållstugan en utgångspunkt för flera busslinjer. Trafiken samsas med alla de små butikerna som finns i området.

►Det har funnits flera saluhallar i Örebro, den första var vid Hamnplan. 1952 öppnar en i Hållstugan. Den finns kvar fram till 1974.

►Idag ägs citygallerian Hållstugan och byggnaderna intill av Öbo som planerar en stor omgörning av hela området.

Källa: Örebro kommun