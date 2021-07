Pandemin sänkte bilkörandet i länet: ”Inte sett liknande sedan andra världskriget”

Förra året körde genomsnittssvensken 605 mil i sin privatbil – en radikal minskning jämfört med 2019 då samma siffra var 651 mil.

Pandemin ledde till minskade körsträckor per invånare i så gott som samtliga kommuner i fjol, enligt statistik från länsstyrelsernas samarbetsorgan RUS, som Nyhetsbyrån Siren tagit fram.

Maria Melkersson, statistiker på Trafikanalys, uppger att förändringen är dramatisk.

– Jag gissar att senast något liknande skedde var under andra världskriget, men då hade man inga mätningar av trafikmängden vad jag vet. Det talas om betydligt större minskningar i länder som haft stränga lockdowns, säger Maria Melkersson, till Nyhetsbyrån Siren.

Den genomsnittliga körsträckan per personbil minskade stadigt under 2010-talet, dock så ökade också antalet bilar snabbare än befolkningen, så från 2011 till 2018 låg antalet körda mil per person på en konstant nivå.

2019 skedde dock en påtaglig minskning, som alltså förstärktes 2020.

I Örebro län minskade antalet körda mil per person med 6,94 procent från 2019 till 2020. Denna ettåriga minskning kan jämföras med perioden 2014-2019 då antal körda mil minskade med 3,20 procent per person.

Störst minskning i länet hade Kumla där antal körda mil per person minskade med 9,0 procent från 2019 till 2020, minst minskning hade Laxå, där antal körda mil ändå minskade med 5,3 procent.