Paret Bodin var nära döden i covid-19 – nu är de hemma igen: ”När sånt händer inser man hur sårbart livet är”

I april, under värsta coronavågen, klev NA in på Karlskoga lasarett för att träffa några av dem som kämpade mot det luriga viruset som krävt alltför många människoliv.

Mitt under varmaste sommardagen träffade vi två av dem igen – paret Bodin från Karlskoga.

– Man ser livet på ett annat sätt nu, säger Stefan Bodin.