Paris By Cash med nytt rekord på Fornabodatravet: ”La lasset från början och körde henne till spets”

Rubrikerna

Tummen upp: I GS75-avslutningen fick vi se en häftig duell, Lovemore såg ut att gå mot segern men via en stark avslutning slog Frankenstein Am klorna i henne kort innan mållinjen. Hästen travade 1.10 sista 600 meterna och första Mika Forss gav effekt, detta var Joke Face-avkommans första seger för året. Intrycket gillades och hästen gick med full fart över linjen.

Vann på nytt rekord: Paris By Cash har nu två raka segrar och barfota runt om har utvecklat och gjort stoet bättre. Magnus A Djuse la lasset från början och körde henne till spets. Tempot var tufft, men fyraåringen kämpade fint och vann säkert på nya rekordet 1.14,9 auto över medeldistans före S.G's Accenta.

Obesegrad på Boda: Ottens Dibaba fick Magnus Jakobsson bra snurr på, stoet spurtade ner favoriten och ledande Twinkle Kronos kort innan mål. Stoet har gjort två starter på Fornaboda och vunnit bägge, så detta lär inte ha varit sista starten denna säsong för sjuåringen på banan.

Utnyttjade hästens styrka: Anna Erixon visste vad som gällde bakom urstarka stoet Digital Promise som hon känner väl. Anna synade tidigt dödens och hade redan 600 kvar grepp på ledande Perfect Beauty. Favoriten Vidivici C.C. hade dock fått en bättre resa, men ärligt svarade sexåringen honom och kontrade till seger. Sto mot hingst, dessutom fick hästen en tuffare resa så det var strongt gjort av Digital Promise att vinna montéloppet via 1.15,7 sista rundan.

Fin debutant: Haymitch Am kördes på säkerhet från början av Jorma Kontio. Relativt tidigt forcerade finländaren treåringen till spets. Hästen travade 1.15,2 sista varvet och vann väldigt lätt i sin tävlingsdebut, den här hingsten pratar man väl om från Nurmos stall så ha koll på Father Patrick-avkomman under året.

Bra tränarjobb: Har Lars och Anna Erixon gjort med Oliver Hall. I början av karriären hade Ready Cash-avkomman stora problem med sin aktion och levde enbart på sin styrka. Denna söndag travade hästen väldigt bra och vann knappt via 1.14,5 sista varvet.

Värt att notera: Beauty Wind var markant bättre än i Sverigedebuten och vilken gång det var i stoet när hon fick löpa ut. Dottern till Muscle Hill sprang 1.13,5 sista varvet och Björn Goop var påtagligt nöjd med sitt nyförvärv efter loppet.

Citatet: ”Det har varit en väldig utveckling på hästen, det har förvånat mig faktiskt” (Anders Svanstedt efter dödenskrossen med Starbec's A.To Z).

Siffrorna

GS75-fakta

Rätt rad: 4-6-9-12-4-11-1.

7 rätt: 163 675 kronor.

6 rätt: 1 327 kronor.

5 rätt: 118 kronor.

Omsättning: 22 254 907 kronor.

Antal system: 388 405.

V4-fakta

Rätt rad: 12-4-11-1.

4 rätt: 3 537 kronor.

Omsättning: 1 986 466 kr.

Antal system: 46 621.

Dagens dubbel-fakta

Rätt rad: 11-1.

Odds: 34,42.

Resultaten

Lopp 1: 1) 5.Haymitch Am (Jorma Kontio), 16,9 (1,36) 2) 4.Wilhelm Tell, 17,2 (52,33) 3) 3.Profit Tile, 17,2 (15,36) 4) 14.Got to Goo, 16,9 (53,24) 5) 1.Eclipse S.S., 17,8 (105,13) 6) 7.Panzer Battalion, 18,1 (138,01) 7) 11.Let's Go Zon, 17,5 (112,86) 8) 15.Käbb's Valente, 17,9 (201,32) Opl: 13.Rapunzel A.T., (13,20) 9.Re Faritrail, (94,04) 10.Perfect Revenge, (45,11) 8.Lemolast, (6,36) 12.Fairytale Star, (92,50) 2.Jim Tom, (120,61) 6.Larry Laday, (37,34). Odds: 1,36. Plats: 1,28-4,93-2,36. Tvilling (4/5): 17,12. Trio (5-4-3): 91,28. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 2.Beauty Wind (Björn Goop), 16,6 (1,33) 2) 3.Havana Flash, 17,5 (12,08) 3) 11.Valnes Lady Love, 17,0 (20,32) 4) 7.Solkattens Jasmine, 17,9 (13,78) 5) 8.Almas Caviar, 18,0 (36,09) 6) 10.Höwings Zora, 18,2 (51,13) 7) 4.Zinderellaz, 19,1 (130,96) 8) 9.Happy Doc, 18,5 (29,89) Opl: 5.Hot Ammolite Sisu, (53,47) 1.Honeybooboo, (92,89). Odds: 1,33. Plats: 1,33-2,60-2,62. Tvilling (2/3): 5,37. Trio (2-3-11): 46,43. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 6.Digital Promise (Anna Erixon), 16,1 (6,29) 2) 10.Vidivici C.C., 15,6 (1,97) 3) 4.Perfect Beauty, 17,5 (29,49) 4) 1.Power Memphis, 18,8 (2,92) 5) 2.Simba Ås, 20,0 (27,66) Opl: 7.Quantum Blues, (25,95) 11.Pointillist, (22,35). Odds: 6,29. Plats: 1,43-1,22-2,67. Tvilling (6/10): 5,23. Trio (6-10-4): 181,85. Strukna: 5, 9.

Lopp 4: 1) 4.Hickomisschampagne (Anders Christiansson), 14,7 (42,19) 2) 13.Vikens Fingerprint, 13,7 (2,62) 3) 6.Happy Confess, 14,9 (48,38) 4) 3.Miss Silver, 15,0 (2,53) 5) 10.I'm Sailing, 14,4 (19,03) 6) 8.Dallas As, 14,5 (18,53) 7) 1.Scarlet Hello, 15,1 (24,80) Opl: 9.Keycard, (6,76) 11.Thorn Bird, (52,10) 7.Ridgehead Karisma, (155,24) 2.Cherie Lascaux, (158,94) 5.Amber Brick, (175,40) 12.Global Allegiance, (40,34). Odds: 42,19. Plats: 5,57-1,50-6,96. Tvilling (4/13): 57,07. Trio (4-13-6): 3622,30. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 6.Paris by Cash (Magnus A Djuse), 14,9 (1,83) 2) 1.S.G.'s Accenta, 15,0 (6,29) 3) 10.Mercedes, 15,0 (8,78) 4) 3.Noras Princess, 15,0 (30,54) 5) 5.Vikens Generate, 15,1 (21,40) 6) 2.Firstclass U.M., 16,0 (13,70) Opl: 7.Agnes Lixarve, (70,50) 11.Farica, (71,64) 9.Brad De Lina, (179,01) 12.Juvelens Miss F., (21,03). Odds: 1,83. Plats: 1,31-1,68-1,78. Tvilling (1/6): 5,23. Trio (6-1-10): 24,42. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 9.Försteslåtten (Ole Johan Östre), 28,8 (1,50) 2) 8.Gärdsjö Milla, 30,1 (123,19) 3) 5.Elsås Ravn, 30,2 (105,60) 4) 13.Frida Scott, 30,2 (34,04) 5) 7.Faks Kungen, 30,3 (59,96) 6) 15.Berga Moa, 30,3 (149,58) 7) 2.Liheim Freddy, 31,3 (87,23) 8) 14.Hibo Bungal, 30,7 (106,53) Opl: 3.Midgårds Viking, (65,80) 4.Stjärn Truls C.F., (28,92) 10.Eldborken, (4,62). Odds: 1,50. Plats: 1,39-13,83-9,56. Tvilling (8/9): 101,35. Trio (9-8-5): 1382,61. Strukna: 11.

Lopp 7: 1) 12.Oliver Hall (Pierre Nyström), 16,4 (4,40) 2) 3.Raoel Attack, 16,4 (3,55) 3) 4.Bullet Bill, 16,4 (15,40) 4) 9.Timetomakeitrite, 16,5 (2,63) 5) 11.O'Hara Garbo, 16,6 (34,16) 6) 6.Magnificent Tooma, 16,6 (43,10) 7) 5.Missy Goldfinger, 16,7 (14,98) Opl: 1.Justhewayouare, (70,66) 2.Who Knows, (78,96) 10.Lord Horse, (15,89). Odds: 4,40. Plats: 1,81-1,47-2,83. Tvilling (3/12): 8,93. Trio (12-3-4): 102,76. Strukna: 7.

Lopp 8: 1) 4.Starbec's A.to Z. (Anders Svanstedt), 15,1 (6,33) 2) 2.Bad Manner, 15,1 (38,84) 3) 9.Timetopaythepipe, 15,3 (47,10) 4) 5.Superbopp E.T., 15,4 (3,55) 5) 6.Firebird Scoop, 15,6 (37,00) 6) 3.Believeinme, 15,6 (21,96) Opl: 8.Uakari, (31,96) 11.Ruff Legs, (54,55) 1.Expendables, (12,37) 7.Timorol, (2,34) 10.Easy Pace, (16,50). Odds: 6,33. Plats: 2,35-6,93-5,97. Tvilling (2/4): 85,99. Trio (4-2-9): 2260,70. Strukna: 12.

Lopp 9: 1) 11.Ottens Dibaba (Magnus Jakobsson), 12,7 (8,01) 2) 12.Fonda Boko, 12,7 (34,13) 3) 1.Twinkle Kronos, 12,7 (1,94) 4) 3.Il Mio Hooligan, 12,9 (12,07) 5) 2.Optimum Terminator, 12,9 (5,88) 6) 10.One Two Beat, 13,0 (17,54) Opl: 9.DontbreakthebankÅs, (14,36) 5.Fairyman, (46,09) 7.C.R.Nobless, (20,67) 6.Andy Pandy One, (30,26) 4.Forever Miracle, (37,49). Odds: 8,01. Plats: 2,02-3,80-1,36. Tvilling (11/12): 55,40. Trio (11-12-1): 387,97. Strukna: 8.

Lopp 10: 1) 1.Frankenstein Am (Mika Forss), 14,1 (4,50) 2) 4.Lovemore, 14,2 (1,88) 3) 9.Bottnas Fantom, 14,4 (5,78) 4) 11.Solitary Champ, 14,6 (8,66) 5) 3.Dancing Vilma, 15,0 (90,45) 6) 6.Flexible Journey, 15,0 (19,47) Opl: 12.Ninepoints Googoo, (74,96) 2.Al's Mintoo, (79,47) 10.Rolex Tilly, (50,27) 5.Star's Fighter, (82,49) 8.Flight Danseur, (140,05). Odds: 4,50. Plats: 1,39-1,13-1,35. Tvilling (1/4): 4,38. Trio (1-4-9): 44,33. Strukna: -.

Lopp 11: 1) 6.Peter Highness (Oskar Kylin Blom), 15,6 (2,20) 2) 8.Dont Press Send, 16,3 (10,86) 3) 14.Okashi Cheri, 15,9 (10,79) 4) 7.Bellona, 17,0 (6,48) 5) 2.Steve Bull, 17,0 (72,86) 6) 4.Magneto, 17,1 (20,30) 7) 15.Son of Triton, 16,4 (30,93) 8) 9.Cilantro, 17,1 (36,93) Opl: 5.Avatar Brodde, (88,67) 10.Victoria Tilly, (9,36) 13.Ove, (50,94) 12.Goetmals Joe, (13,49) 11.Lady Micha, (64,21). Odds: 2,20. Plats: 1,38-2,24-2,88. Tvilling (6/8): 11,57. Trio (6-8-14): 78,64. Strukna: -.