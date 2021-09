Patricia Berghults VM-fajt skjuts upp efter stor tragedi – 18-åring dog efter match i samma stad: ”Är desperata och förbannade”

Det var i torsdags som den 18-åriga mexikanska boxaren Jeanette Zacarias Zapata avled på sjukhus i Montreal efter att fem dagar tidigare ha förlorat en match mot Marie Pier Houle i den kanadensiska staden.

Örebroboxaren Patricia Berghult skulle ha gått sitt livs största match just i Montreal – i NHL-arenan Bell centre – på fredag den 17 september, men dödsfallet har gjort att proffsboxningen i Kanada tillfälligt stoppats och att matchen om WBC-titeln skjutits på framtiden igen. I första läget skulle Berghult gått upp den 18 juni, men då blev matchen mot Marie-Ève Dicaire om det vakanta VM-titeln i superweltervikt flyttad på grund av den eskalerande coronasituationen i Kanada.

Den här gången kom beskedet så sent att Berghult redan hunnit avsluta sin sparring och packat väskorna.

– Hon var precis klar och toppad och kände sig stark, allt var perfekt. Vi hade skaffat visum och gjort skallröntgen, blodtester, ögontester, invägningar – allt var klart. Vi är desperata och förbannade över att de ställer in matchen igen. Vi har tackat nej till fler andra alternativ för att få den här matchen, och det går allt längre tid sedan Patricia senast gick en match och det blir svårare och svårare för henne att hålla motivationen uppe, säger Kabinejad.

Uppgifter gör gällande att matchen kan bli av i mitten av oktober, men Kabinejad har inte fått några klara besked.

– Jag har aldrig varit med om maken, att en match blir uppskjuten flera gånger, och vi får inga svar från Kanada om nya datum. Jag har skickat fyra–fem mejl, men får inget tillbaka. Vi börjar bli desperata, men har sagt att vi får ge det den här veckan. Sedan får vi väl skita i dem och ta kontakt direkt med WBC i stället och se om de godkänner att vi sätter upp en titelmatch i Sverige i stället. Det är Patricia som har förstatjing på att utmana om det här bältet, så vi skulle kunna boxas om det här hemma i stället, säger Kabinejad.

Berghult, som bor i Malmö men tränar och tävlar för Örebro BK och Fightlife promotion under ledning av Kabinejad, gick sin 14:e och senaste proffsmatch i november 2019. Då tog hon sin 14:e raka seger och vann IBO:s mästarbälte i superweltervikt, en titel hon måste försvara senast den 10 december för att inte förlora den. Men bokas matchen mot Dicaire in sent under hösten kan det bli omöjligt att hinna med ännu en fajt före jul eftersom proffsboxare enligt regelverket inte får tävla för ofta.

– Vi är tidspressade, och egentligen hade vi tänkt att hon skulle gå upp på en gala i Sverige den 20 november, men nu vet vi inte vad som händer med det. Jag planerar att arrangera tillsammans med BK Ringen i Jönköping, på Harrys eller konserthuset där, och bland andra Pezhman Seifkhani och Marko Calic kommer gå matcher där. Det hade varit perfekt att ha med Patricia också där.

När det gäller den avlidna mexikanska boxaren har medieuppgifter i Mexiko och Kanada gjort gällande att läkare på hemmaplan försökt stoppa henne från fler matcher efter knockout i en match i Mexiko i maj. Men 18-åringen ska ändå ha lyckats få klartecken för matchen i Kanada, där hon inte knockades utan föll ihop efter att matchen brutits. Hon fördes till sjukhus och försattes i konstgjord koma, men hennes liv gick inte att rädda.

– En fruktansvärd historia, och de som skickat upp henne i ringen måste stå få stå till svars för det. Promotorn hade förmodligen ingen aning om att något var fel på förhand. Det behövs ett bättre regelverk, som det vi har i Sverige där det krävs skallröntgen och läkarundersökning inför varje match, säger Kabinejad.

På amatörsidan vann Örebro BK:s Emira Raoof, 20, förra veckan en match mot danska Caroline Lauenborg i internationell gala i Danmark.

– Hon vann överlägset, 4–1. Det var en riktig surprise, det var det ingen som trodde. Nu är hon uttagen till ett läger på Bosön, med U22-landslaget, nästa helg. Även Melvin Zakholi ska på uppstartsläger med landslaget, säger Kabinejad.

Patricia Berghult

Född: 2 maj 1994, i Malmö.

Bor: I Malmö.

Klubb: Örebro BK/Fightlife promotion.

Moderklubb: Höllvikens BK.

Viktklass: Weltervikt (66,7 kilo) och superweltervikt (69,9).

Meriter som proffs: 14 raka segrar varav tre på knockout. Innehar IBO:s världsmästarbälte och WBC:s interimsbälte i superweltervikt sedan november 2019 och RBO:s världsmästarbälte i weltervikt sedan november 2018.

Som amatör: 50 segrar och två oavgjorda på 70 matcher. Guld i ungdoms-EM 2010, guld i JNM 2010, guld i JEM 2011, silver i JVM 2011, guld i NM 2012, silver i EM 2012, guld i SM 2012 och 2014, silver i SM 2015. Två VM, ut i kvartsfinal 2012 och i 16-delsfinal 2015.