Patrik Haginge hjälpte IF Eker till serieseger i "Närkes allsvenskan": ”Ett jävla skönt gäng”

Med en match kvar lyckades IF Eker säkra seriesegern i division 4. Det som ofta benämns som "Närkes allsvenskan". Genom en 3–1 seger mot IFK Örebro säkrades segern och avancemang till division 3.

Med i laget återfinns den gamle ÖSK-spelaren och publikfavoriten Patrik Haginge. Efter sin karriär har han spelat en del i IFK Örebro men har nu klivit över till sin moderklubb IF Eker.

– Superskoj faktiskt, ett jävla skönt gäng. Man får hålla sig ungdomlig, jag är dubbelt så gammal som de flesta, berättar Haginge.

Efter att ha blivit lockad till IFK Örebro av en plastbrorsa så tog tiden där slut när brorsan slutade, och på grund av en ond rygg.

– Förra året fick jag tillbaka lite taggning som jag inte har haft på länge. Lite adrenalin att vilja vinna. När han slutade så kände jag att jag lika gärna kunde gå till min moderklubb Eker, som dessutom är närmare där jag bor.

Hur har det varit att spela på en lite lägre nivå efter din allsvenska karriär?

– Det är bara kul. Tidigare var det ett jobb och man lade ner hela sitt liv på det. Äta rätt, träna varje dag. Nu tränar jag en dag i veckan och spelar en match. Nu tränar jag bara för skoj skull även om många i laget tar det på allvar. När jag väl är där har jag tagit det på allvar, säger Haginge.

En del kommentarer till "Hagge" blir det förstås. Även om de flesta är positiva.

– Ja, det händer. Mest positiva även om det är en del som ligger på domaren och tycker att jag får massa fördelar. De får tugga, jag blir inte ledsen om jag åker på en tunnel. Det är tråkigt att vara ute och springa i skogen ensam, då är det roligare att spela fotboll. Glidtacklas lite.

IF Eker har gjort en strålande säsong och hittills vunnit tio av tio matcher. Nästa helg har man chansen att gå rent, som första lag i historien. Detta har inte hänt så långt tillbaka NA har räknat, vilket är sedan säsongen 1956. IF Eker vore då det första laget på åtminstone 65 år. En brasklapp ska dock skjutas in för att säsongen 2021 spelas som enkel serie, precis som säsongen 2020.

Dragan Djordjevic är ny tränare för året från Latorp, han ger sin bild till varför Eker gjort det så bra.

– Framför allt har alla haft kul tillsammans. Flera spelare har steppat upp sedan tidigare och trots svårigheterna under covid-19 har den nya truppen kommit samman väldigt bra.

– Tron på en spelidé, vi alla har jobbat på och följt planen. Alla som har varit i laget tidigare har steppat upp, vilket går hand i hand med att vi har kul tillsammans. Vi har gett det en chans.

Flera nya spelare har tillkommit. Bland annat Jonas Bennis och Sebastian Pettersson från Karlslund, Oscar Widlund och Lukas Fahlström från Latorp. Och så Hagge förstås.

– Han bidrar med rutinen och "papparollen", om man får säga så. Hjälper till och går in med rutin och visar vad han går för. Den bästa fotbollsspelaren jag har tränat. Han slår alla ex allsvenska jag har stött på. Ödmjukheten i hela hans sätt att vara som person och spelare, berättar Djordjevic.

Planen för Haginge är att spela kvar även nästa säsong, när laget tar klivet upp till trean.

– Det tror jag att jag gör. Så länge det är roligt och kroppen känns bra, som den har gjort i år.

Under sina år i ÖSK blev "Hagge" en älskad publikikon och han fick även en dag döpt efter sig. Heliga Hagges Helgodag infinner sig den första lördagen efter att ÖSK säkrat allsvenskt kontrakt varje år.

Den stora frågan i år är, kommer den att infinna sig?

– Det tror jag att den gör. Den kommer nog vara lite senare än vad den brukar vara. Mjällby har sett jävligt starka ut på slutet, så vi får hoppas att några andra lag tappar lite. De har ändå ett hyfsat bra material så det borde kunna gå tycker man. Det krävs lite poäng.

– ÖSK har egentligen alltid sen jag kom upp varit bra antingen på våren eller hösten. Vi får hoppas att det är en bra höst i år, den får börja nu.

IF Ekers sista match spelas mot Adolfsberg på Lugnets IP klockan 15 den 2 oktober.