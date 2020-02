Pelle Blohm: Dolly Parton – världens coolaste feminist

Vinden ven i träden, den släckta ljuslyktan som hänger på verandan gnisslade och slog i det totala mörkret som omslöt stugan på landet. Två böcker som lästes klart efter att ha legat övergivna med cirka hundra sidor kvar. En stor kopp kaffe, ett litet glas bourbon och några chips.

Sedan en brittisk dokumentär om hemligheterna i Leonardo da Vincis målning Mona Lisa. En gammal text som talar om åtminstone två identiska målningar, en jakt över världen efter det som visar sig vara förfalskningar och en ny teknik som smög in bakom det där leendet för att upptäcka gamla målningar bakom mästerverket. Lager efter lager av tidigare arbeten och någonstans där inne längst in i tidens skyddsrum gestaltar sig den där andra målningen med en annan kvinna i en liknande pose men med andra kläder och utsmyckningar.

Cirka 500 år efter att Mona Lisa målades hittar man alltså två till bakom henne varav den längst in sitter på ett liknande sätt men med blicken 14 grader åt höger och med tydliga ögonbryn och en mindre icke leende mun. Så Mona Lisa är inte Mona Lisa utan den ursprungliga målningen finns där djupt under världssensationen som hänger på Louvren i Paris och som så mycket annat så är varken livet eller det vi ser alltid det vi tror att det är. Vi lever i våra historiska dimensioner och ser och hör våra genier och idoler bygga världar som vi kan stå och sjunka in i, spekulera över, filosofera och lyssna tills vi uppslukas av det.

Jag ser en annan dokumentär med Dolly Parton som måste vara en av de coolaste feministerna i världen utan att uttala det mer än via sin musik och sitt liv. En artist som tog sin image från den kvinna hon såg som barn, i den lilla småstaden och som folk kallade ”slampa”. Men som i den frireligiösa inkrökta lilla håla, ”in the Smokey Mountains” Tennessee, Dolly växte upp utanför kanske bara var en kvinna som gick utanför den gängse moralen och de utpekade kodernas fängelse.

Dolly spelade dum, satte på sig lustiga peruker och käkade upp musikbranschens generaler och skapade sig ett eget affärsimperium. I låten ”The Grass Is Blue” sjunger hon: ”Rivers flow backwards, valleys are high, mountains are level, truth is a lie”. Allting är bakvänt och ingenting som man tror. Livet en illusion där brustna hjärtan smärtlindras med en salva av egenlögner.

Pelles lista

1. Kontanter 1

Läste Kumlamoderaten Oskars Svärds inlägg i NA angående det orimliga i att affärer inte godtar kontanter när staten tar fram sedlar och mynt och att han säger nej till banker utan kontanter. Underbart att se en politiker stå upp för idiotin med ett kontantlöst samhälle.

2. Kontanter 2

Snart kommer New York förbjuda kontantlösa butiker och restauranger. Följer man inte det riskerar man böter. Flera andra stora städer i USA har eller är på väg att stifta lagar mot detta. Eftersom Sverige är lilla USA så finns mitt hopp om att det kommer hit också om ett par tre år.

3. Kontanter 3

Vi tar bort kontanter för vår personals säkerhet att slippa bli utsatta för rånrisk, säger många. Jag har den största respekt för det trauma som kan uppstå på grund av ett rån men säkerheten totalt i samhället ökar knappast av kontantfritt. De digitala rånen och telefon- och kortbedrägerierna ökar istället.