Pelle Blohm: Drömmar flyger över Örebros hustak under Live at heart – själv skyller jag på mina lår och röv

”What’s wrong with me?” skriker den brittiske artisten Kate Nash i låten ”Life is Pink” som om hon vore en light version av Courtney Love. Men det är hon inte. Inte många skandaler där, inte ens knark, när jag läser på om henne efter att slumpmässigt under ett feberrus på landet hamnat framför en musikdokumentär på UR-play. Men jag kom att tänka på henne denna vecka då man ser alla dessa artister under ”Live at heart” komma och gå över stan med sina instrument och drömmar om management och skivkontrakt.

Kate Nash slog igenom med ett brak som 20-åring via Myspace, fick en smash hit, skivkontrakt och drog iväg på en succéfylld turné. Det är sånt jag läser mig till för jag hade ingen aning om vem Kate Nash är.

Dokumentären handlar om klassisk uppgång, fall och revansch. Skivbolagen vill mjölka pengar genom hennes popkarriär, enligt Kate, men när hon vill gå vidare och utvecklas i en punkigare och råare version med feministiska budskap så dumpas hon av skivbolaget via sms. Där börjar en kamp för att stå upp för sitt eget uttryck, att kunna överleva i en tuff bransch, bli lurad på pengar av en manager och stå och visa upp sig inför lunchätande kontorsråttor på någon plats i Los Angeles.

Någonstans mitt i dokumentären tar hon en chans och drar till en showcase-festival i New York för att visa upp sig för branschen. Hon ”stagedivar” och kör en hård show inför en fullsatt lokal.

Men ingenting händer. ”A fucking waste of time!” blir hennes bittra ord när hon sitter i tystnaden med sin hund i LA igen.

Musikbranschen är skoningslös och den påminner mycket om den fotbollsbransch jag kommer från. Så mycket talang, så få som kommer att kunna leva på musiken, precis som på fotbollen. Men drömmen måste få leva. Hårt arbete kommer att krävas. Ingenting kommer gratis.

Live at heart är en showcase-festival och den är en av Örebros årliga höjdpunkter och den verkar växa i uttryck för varje år. Jag är glad att vi har denna festival i vår stad. Lyssnar man på de som arrangerar festivalen och jobbar med festivalen så ökar också intresset från artister och band om att få vara med och visa upp sig och förhoppningsvis få ett break av något slag. Vilket någon eller några får.

Fram till dess flyger drömmar över Örebros hustak. Titta upp så kan ni kanske se dom.

Pelles lista

1. Du sålde min biljett - Ellen Sundberg sjunger Kjell Höglund: Jag gillar ju Ellen Sundberg, låten ”Vägen är lång” var till och med temalåt till min självbiografi. Har däremot aldrig haft någon musikrelation till Kjell Höglund. Här får jag både Ellen och Kjell!

2. Lolita Pop: Hade inte heller någon större relation till Lolita Pop då det begav sig. Karin var mest den snygga rocktjejen. Men bandet var väl Rockmagasinet och musikaliskt var nog jag också det men jag hängde på ”slingor i håret”-hak. Kul att få uppleva bandet live. Favoritlåt blev "Släng katten i väggen". Basen! Gitarrerna! Wow!

3. Fotbollslår och hockeyröv: Skulle kunna ha varit en låttitel av Danielsson & Pekkanini. Men frågan innan Lolita Pop-konserten var om man kan bli rockstjärna med fotbollslår och hockeyröv. Man måste ha smala ben och ingen röv?! Det är i alla fall det jag skyller på när min uteblivna rockkarriär kommer på tal.