Pelle Blohm: Egoism och okunskap saboterar cityhandeln

Kanske är det nu så i klimatdebatten att återanvändning och second hand-handeln går en fin framtid till mötes. Troligt till och med. Själv minns jag en tid för inte allt så länge sedan då svenskar, varav många örebroare, tog planet till Peking för att köpa på sig högar av fulkopior av internationella lyxmärken utan en tanke på den kriminella maffialiknande verksamhet man gödde. Allt handlade om priset och då gjorde det väl inget om ett gäng fattiga bybor dog på kuppen.

Nu åker inte lika många till Kina längre och de största marknaderna har byggts om till köpcentrum. Istället köper man en massa skit via nätet i små påsar som väller in över vårt land. Nätet ja, det förlovade landet som vi kommer att få leva med för all (?) framtid.

Det finns de som jublar över enbart restauranger, kaféer, nagelskulptörer, barberare och tatuerare i stan, en naturlig utveckling på grund av förändrade beteenden, menar man. Vilket tydligen gett ett större folkliv i stan. I den ”eviga” högkonjunkturen åtminstone – hur det blir när lågkonjunkturen dyker upp får vi väl se. Många krogar går redan nu på knäna men räddas av interna ägarbyten och finansiella tillskott. Eller köps upp av de knappt en handfull mäktiga krogsammanslutningar i stan som tar allt större yta. Det är där pengarna ligger, i storskaligheten.

Själv skulle jag bli överlycklig över en egensinnig liten skobutik utanför mainstreamfåran men den tiden är förbi i en stad som Örebro. Fortfarande finns ett par modebutiker för män som vågar ta ut svängarna en smula men hur länge orkar de kämpa? Eller de andra butikerna som fortfarande tror på personlig service och mänsklig kontakt. Men som så ofta blir huggna i ryggen av illojala kunder som lyssnar och tar åt sig kunskap och idéer av kunnig personal, sen fotar de och skriver upp produkters namn och serienummer, sen åker man hem och beställer det så billigt som möjligt på nätet.

När butikerna till sist får stänga står de där och gråter krokodiltårar i sin okunskap om orsak och verkan. Antagligen passar de ändå på, medan de torkar tårarna, att köpa med sig en påse billigt hem ifrån utförsäljningen.

Visst är det så att beteenden förändras, å ja, utveckling och näthandel kan naturligtvis vara bra. Tyvärr när det kommer till handel så saboteras mycket av ren egoism och okunskap.

Pelles lista

1. Älskade smuggelhund

Dokumentär på SVT om en vidrig behandling av hundar som säljs av oseriösa rent kriminella aktörer. Den går i samma tema som min text. Folk vill ha billigt och verkar inte förstå att är det onaturligt billigt så luktar det. Eller så skiter man i det.

2. Avslutad fotbollssäsong

Brukar ha koll på mina gamla lag och det brukar betyda både glädje och sorg. BK Forward åkte ur vilket läggs på sorgkontot. Gais klarade sig kvar i sista omgången, ÖSK sov i ingenmansland, IFK Norrköping missade toppstriden och Viking Stavanger var tryggt tillbaka i Eliteserien. En rätt trist säsong.

3. John Mellancamp

En artist det var väldigt många år sedan jag senast lyssnade på men en slump förde mig till hans Spotify-sida och jag insåg att det finns en hel del bra låtar där. Det blir nog att rota vidare i listorna under helgen för det ser ut som att jag missat en hel del.