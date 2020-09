PELLE BLOHM: En period av kaos – är det ett imperium vi ser falla?

För ett par veckor sedan började jag studera på distans. En av uppgifterna att ge sig in i råkade vara Kinas historia genom alla dynastier från den förste Qin-dynastin till den sista Qing-dynastin som föll 1912.

Ämnet i sig är inget jag tänker tröska igenom här även om det på ett personligt plan är väldigt intressant och inte så krångligt som jag trodde. Däremot så utkristalliserar det sig några intressanta delar när man speglar det i vår samtid när det kommer till makt och regerande. Flera av de här dynastierna styr i flera hundra år innan de faller, några under kortare perioder, men det gemensamma med de flesta kollapserna är att man förlorar förankringen hos folket, det uppstår en gigantisk byråkrati, korruption, handeln skakar och ekonomin faller, medborgarna får svårare att leva och försörja sina familjer och tilltron till de styrande dör och revolter uppstår.

Det gäller de stenhårda och diktatoriska dynastierna liksom de mer öppna, mjuka och handelsinriktade dynastierna.

Jag ser ut över världen som just nu är inne i en period av kaos och stora rörelser där folket, medborgarna, på olika sätt revolterar. Man kan skylla på pandemin men den var i så fall enbart den slutgiltiga ”point of no return”.

Galna populistiska despoter fäktar vilt för att rättfärdiga sina lögner, den ytliga meningslösa skrikande twitterpolitiken breder ut sig, ekonomin går i stå och risken för nya ras är överhängande i nära framtid, skillnader mellan fattiga och rika ökar ständigt, den sociala oron ökar och allt fler funderar över hur man ska kunna försörja sin familj, oron för klimatet ökar och på sina håll har revolterna börjat som i USA och Belarus.

Nu är inte det här en plats för någon djupare analys utan mer en spaning men i mina ögon så ser det ut som att vi är på väg mot en historisk händelse där vi ser det västerländska imperiet falla.

I boken ”The Fate of Empires and Search of survival” skriver författaren John Gubb att historiskt har imperier fallit efter cirka 250 år. USA bildades 1776 så det är några år kvar. I Europa vacklar demokratin, så även i Sverige där Trumpismens banala men farliga twitterpolitik från Sveriges riksdag flyger ut över landet. Vilket imperium kommer då ta över? Kina? De har åtminstone inmutat delar av Afrika och Sydamerika och de suktar efter mer…

LISTAN:

1. Stökig bilburen ungdom

Askersund och Lindesberg tar täten för att sätta stopp för ett jävla liv nätterna igenom. När tar Örebro tag i denna stadsplåga? Det går om man vill. Agera!

2. Comeback för Rudbeckstunneln

Motorcyklarna har nästan tystnat men fortfarande tävlingskör lyxåk med starka motorer och het acceleration genom stan. Men ingen gör nått. Agera!

3. Det vänder fort

I mitten av juni skrev jag en krönika om klaner, jag nämnde Per Brinkemo som jag pratat med, då relativt anonym, nu har han suttit i ”alla” större mediekanaler som sakkunnig och politikerna tävlar i hårda tag efter polischefens utspel om kriminella klaner. Rätt patetiskt faktiskt.