PELLE BLOHM: Gräset fortsätter växa även efter vi är döda

I filmen Dracula av regissören Francis Ford Coppola från 1992 finns en scen med ett kärleksfullt replikskifte mellan skådespelarna Gary Oldman och Winona Ryder där Dracula(Oldman) försöker få Mina(Ryder) att förstå att om hon ger sig till honom så får hon vandra i dödens skugga i all evighet. Allt slutar med att Winona säger: ”Then take me away from all this death!”

Just nu vandrar vi alla i dödens skugga men om de som lämnar oss går vidare till evigheten vet vi ingenting om. I Sverige pågår en debatt om människovärde i coronakrisens spår där vi svenskar anses vara iskalla statistiker som lämnar känslor och värdighet inför döden därhän.

Vi pratar mycket död av förklarliga skäl, själv skrev jag om det för två veckor sedan, men vi har alla olika förhållande till döden. Att när de som står oss nära lämnar oss skapar det naturligtvis djupa sår av sorg och saknad vare sig det är en mamma, morfar, bror eller partner. Det finns de som lever kvar i den känslan resten av sina liv och det finns de som går vidare relativt snabbt.

Efter förra veckans krönika fick jag ett mycket fint och intressant mejl från en läsare. Hens tankar hade väckts efter mina rader om att gräset utanför min stuga växer helt opåverkat av krisen och lär fortsätta göra så. Naturen visar ingen hänsyn och, som hen skrev: ”kommer den alltid att överleva oss med eller utan pandemi”.

Hen skickade även med en dikt av den portugisiske poeten och författaren Fernando Pessoa som man nog med fog kan kalla för en dysterkvist men med klarsynta tankar kring det här med döden och de flestas plats på jorden. Pessoa skriver att när våren kommer och om jag är död så kommer blommorna fortsätta blomma, träden kommer vara lika gröna som vanligt och den tanken gör honom enormt glad, över att inse att hans död inte har någon betydelse alls i det stora hela.

Jag tror de flesta av oss blir vansinnigt nedstämda av Pessoas tankar, för vi vill alla ha haft någon betydelse här i livet, men de är sanna. Samtidigt kan det vara trösterikt, som läsaren skrev, att hur viktiga och upphöjda vi än är här i livet med fina positioner så är vi alla lika i döden.

Jag går på kyrkogårdar ibland för att det är rofyllt. Alla dessa gravstenar, genom alla tider, många bortglömda. Det blir de allra flestas öde. Men gräset…det måste ändå klippas.

Pelles lista

1. Svensk fotboll

När detta skrivs så verkar det som att ett beslut om att fotbollen ska rulla gång kommer att tas.

Jag är glad för alla vänner, gamla kollegor, och övriga som i ett nafs blev av med all sin inkomst, men som nu troligen kan börja arbeta igen.

2. Sol, värme och mountainbike

Jag är lite av en söndagsåkare som kräver bra väder när det kommer till mountainbike. En motionsform som blivit folklig i samma takt som padel. Jag brukar fly sånt, men väger man 100 pannor så orkar inte kroppen med löpning hela tiden. Så en folklighetsaktivitet av två får vara ok…

3. Wayne`s coffee i Krämaren

Det är knappast Örebros mysigaste fik men när jag ska skriva någonting så är platserna med utsikt över Våghustorget de allra bästa kreativa kafé-platserna i stan. Den heta sommaren 2018 ”bodde” jag dessutom där. Svalt och skönt.