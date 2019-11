Pelle Blohm: Hur känner man igen en fri ande?

Har du bildningskomplex Pelle? Det frågade en vän under en diskussion i veckan. Jag tror att jag tystnade en stund innan jag svarade. Tror också att jag sa ja, men med lite distans så är det nog mer så att jag ganska länge under mitt liv hade det. En fotbollsspelande drop out som jag var.

Men genom livet har jag träffat så många människor på höga positioner i samhället med utbildningar och universitetspoäng att klä hela världens julgranar med men som i många fall faktiskt inte har en aning om hur man ska använda dessa i det mänskliga mötet.

Däremot är det lätt för en teoretiker att med sina fina ord och formuleringar skapa sig en auktoritet om att hen är allvetande och faktiskt har rätt och ni andra obildade satar förstår inte det här. Det finns alltid de som sitter på sanningar och har man själv inte koll på just de så blir det lätt en sanning. Lite som kyrkan innan den tappade sin dogmatiska makt över människor, lite som IT- och teknikgurus innan så kallat vanligt folk började kunna förstå tekniken, lite som vetenskapen innan en teori som varit den ledande och i samhället fastlagda brakar isär och en ny dyker upp. Det är inte förrän efteråt som man vet om man haft rätt eller fel.

Det är väl lite så vetenskapen ska fungera, ett ständigt testande, ifrågasättande och omprövande. Det är inte alltid så att det är de som är flest som går åt rätt håll utan oliktänkande har genom historien både fängslats, torterats och dödats innan någon kommit på att det där kanske inte var så dumt ändå. Så även om jag alltid propagerat för att teoretisk utbildning är viktigt så hänger den som ett ensamt höstlöv på en kal björk om du inte samtidigt har en djupare mänsklig intelligens med insikten om att det mesta inte är rätt mer än för stunden och att allting kan förändras över en natt.

I dessa tider är det väl ett självmord att hänvisa till något ”parian” Horace Engdahl skrivit men i boken ”De obekymrade” för han ett liknande resonemang i en text där han avslutar med meningen: ”Hur känner man då igen en fri ande? Det är någon som resonerar utan att bry sig om att få rätt”. Min fråga blir då: Hur många i samhällsdebatten idag finns det som resonerar utan att bry sig om att få rätt? Och om de finns. Hur många av dessa får höras i debatten? Och om de får höras. Lyssnar någon?

Pelles lista

1. Maria Larsson i NA

Så trevligt att läsa vår landshövdings text som faktiskt pratar för kontanthantering vilket inte är så vanligt i vårt land som styrs av teknikfundamentalister och bankteknokrater. Kort och kontanter måste få samexistera. Så mer kontanter åt folket!

2. Skrivsvårigheter

Läser ett debattinlägg på sajten Universitetsläraren, ett rop på hjälp om att universitetsstudenter inte kan skriva begripliga texter längre, om de överhuvudtaget kan skriva. Gymnasiet släpper igenom dessa elever med godkända betyg. Tydligen. Man häpnar. Nästa veckas krönika kanske?

3. Huvudvärk

Ni är nog många som varit med om det, man går omkring med huvudvärk under en längre tid och börjar bli lite orolig. Vad har jag nu åkt på? Tills man kommer på att glasögonen inte längre fungerar. Blir nog en trisslott i helgen…