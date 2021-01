Pelle Blohm: I dystra tider vänder jag mig alltid till kulturen

Den här texten var på väg att bli ännu en vinkel och reflektion över den mörka tid vi lever i med pandemi, politisk oro, ekonomisk kris och ett samhälle där både individer och verksamheter sjunker som Titanic efter att ha träffats av det där isberget covid-19. Jag hade en tanke om att skriva om nedstängningar, liberalism och människans personliga fri och rättigheter. Allt detta som ständigt snurrar i min hjärna som ett högintensivt kraftverk. Men jag behövde ett förflyttat fokus till något vackert och varmt. Av en slump dök det upp framför mig med en slice av vemod.

En artikel i The New Yorker från våren 2020 handlade om en fotograf, som i mitten av 1990-talet började fotografera sina föräldrar när de vinkade hejdå från sin uppfart till huset de bodde i, när hon åkte därifrån. Där fanns bilder ifrån att de var i 70-årsåldern fram tills först pappan dog 2009 och sedan på mamman som vinkade ensam fram till 2017 då hon dog.

Åldrandet är så subtilt och långsamt men ändå så tydligt och ståtligt år från år. Där kropparna blir krokigare, tunnare, rynkigare men där leendet och blicken håller samma levnadsglada upprymdhet över besöket – fram till den sista bilden på mamman som flyttat in på ålderdomshemmet, där hon senare samma år går in i den eviga sömnen. Det allra sista fotografiet i serien är på en tom uppfart med höstlöven liggandes på backen i solsken och garagedörren stängd. Allt var över nu och stillheten hade draperat in tiden i ett slut och en början.

Något hände i mig när jag följde bildberättelsen, fotografier på människor och livsöden har ofta den förmågan att väcka mina känslor. Kanske i just detta fall för att jag är i den åldern där mina egna föräldrar gått bort och man såg de tydliga men långsamma förändringarna utan att rent känslomässigt förstå att de snart skulle vara borta. Föräldrar ska ju leva för evigt. Men livet är kort även om det känns väldigt långt i början. En generation försvinner, nästa står på tur, i det oändliga kretsloppet.

I dystra tider vänder jag mig alltid till kulturen. Den som är så hårt ansatt under pandemin. Musiken, litteraturen, fotokonsten och dokumentärfilmen. Där kan jag försvinna och för en stund glömma pandemier, politisk oro, ekonomisk kris och ett samhälle som sjunker allt djupare ner i depression och desperation.

Listan:

1. Musikdokumentär

I'm in the band-storyn om The Hellacopters. Jag har alltid trott att jag skulle vilja leva rockstjärneliv på vild turné. Men det är självbedrägeri. Mitt kontrollbehov och vän av ordning skulle aldrig palla deras ”kaos” och krökande. Men filmen är bra.

2. Bok

Läser just nu Theodor Kallifatides "Kärlek och främlingskap". Det tog mig cirka 90 sidor att ta mig in i den men nu har den väckt mig på allvar. Ibland krävs tålamod i läsning. Plötsligt händer det. Ge inte upp.

3. Vinterbadare

Vill man bada vinterbad så ska man förstås göra det. Men att ”alla” gör det nu? Varför? Människan är rolig. Vi är såna gruppvarelser. På hösten lägger vi upp kantareller på Facebook, sen spelar vi padel, cyklar mountainbike och njuter med bubbel på uteservering i dunjacka på våren.