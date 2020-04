Pelle Blohm: Jag behöver tystnad i mitt huvud

2020, det såg ju så lovande ut på pappret, ett vackert och jämnt tal, fullt av förhoppningar. Man stod där som vanligt med bubbel i glasen och lyssnade på Skansens tidsräknare som tickade mot klockringning och en önskan om ännu ett Gott nytt år. Det är förvisso, och har alltid varit, en illusion. Om framtiden har du ingen aning, allt kan förändras inom några minuter, på det nya året, ja när som helst. Men att leva med det katastrofscenariot dag ut och dag in skulle troligen döda varje människa och dess själ.

Själv vaknar jag fortfarande varje morgon med en känsla av att det här blir en bra dag, tills jag inser verkligheten. Efter frukost har mitt humör infiltrerats av torsdagens oväder. Trots att jag vet att det inte är bra för mig så gör min nyfikenhet att jag börjar dagen med att scanna igenom alla mina nyhetsflöden. Svenska och internationella tidningar, tv-klipp, Twitter, Facebook och allt sköljer över mig som en svart dödande tsunami. Seriöst, oseriöst, alarmister, folk med brandtäcke, troll som söndrar och alla hobbyexperter som vet allt om allt. Det mesta är kolsvart och så fort jag är ensam så är det ”57 Channels” (med enbart katastrofprofetior) som blinkar och en oöverskådlig rad personer i långa skägg som står med skylten ”The end is here”!

Många menar också att när vi till sist är på den andra sidan av denna kris så kommer ingenting att vara sig likt. Vårt samhälle kommer att vara förändrat i grunden. Hur är det ingen som har preciserat än. Bara förändrat. En omstart efter totalstopp. 2020 förvandlades till år 0. Vår tideräkning utgår från kristi födelse, 2020 e kr, nu är det snart påsk och samme kristus spikades upp på korset, dog och återuppstod för våra synders skull. Tänk om det vore så enkelt. Vi skakar av oss detta och börjar räkna igen. Från år noll.

Det sägs att det här är triggern in till den digitala revolutionen, det paradigmskifte många väntat på, det sägs att många affärsområden trampat vatten under många år och att en utrensning var ”ofrånkomlig”, det sägs att vårt fåfänga, ytliga och ohållbara samhälle blir avklätt där djup och mänskliga värden kommer komma fram, det sägs väldigt mycket mer, om svart ekonomi och pandemi. Det är en sådan vecka. Har tagit in för mycket intryck. Behöver färre katastrofkanaler. Behöver tystnad. I mitt huvud.

Pelles lista – med ljus

1. Längtan efter normalitet

Plockade fram min gamla favoritbok Urban Safari, med tyvärr bortgångne författaren och globetrottern Bobo Karlsson. En bok om tolv storstäder i världen. Något att drömma sig bort med i sin instängdhet.

2. Prisbelönt bok

Läser också ”Ett jävla solsken” av Fatima Bremmer. En biografi om pionjären, äventyraren, reportern och författaren Ester Blenda Nordström. Får mig att vilja bli en grävande journalist och berätta djupare historier om människor.

3. Irland in my mind

Bläddrar även i boken ”I gott sällskap” av Robert Hermansson och Stig Fyring. De långsamma resenärerna. Om irländsk whiskey, märkliga människor, döda författare, heliga helgon, kända platser och glömda ställen.