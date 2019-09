Pelle Blohm: Jag lovade att skriva om ensamhet – för jag har aldrig på allvar passat in

Jag tänkte på den där natten i New York då B pissat på en husvägg och en två meter lång snut kom och skrämde livet ur honom och resten av grabbgänget som åkt på en resa. No more pissande på husväggar här inte, värre än knarkandet och supandet på andra platser runt om på Manhattan. One more time mister… Dryga böter.

Vi bodde inte långt ifrån 42:a gatan som vid denna tidpunkt var en plats för porrbiografer, peep show, prostituerade, hallickar och fotoaffärer. Jag vet vad ni tänker, grabbgäng, 42:a gatan? Men vi gick alltid förbi bortsett från sista dagen då vi dödade tid genom att gå och se ”Den nakna pistolen”, också en passande titel vid just den gatan.

Det här är en rätt meningslös anekdot ifrån en av många resor jag gjort ihop med lagkamrater inom fotbollen, små grabbgäng, ibland större, rätt ofta hela laget. Ett liv fullt med människor runt mig. Sedan en journalistkarriär med möten, möten och ännu mer människor.

Numer när jag går ut på stan är den ibland så liten att man hälsar på var och varannan person. En lunchrestaurang och hej och tjena, på en barstol nämen heej, skratt, small talk och med jobbet genom livet har en viss offentlighetsigenkänning lagt sig över mig. En social man med en uppsjö av vänner och sammanhang där livet blinkar som en sjuttiotalsdiscolampa. Motsatsen till ensamhet som de flesta känner igen den.

Men redan när jag gick i mellanstadiet hade jag den där känslan av ensamhet inne i mitt huvud, i tonåren blev det bara värre, under hela mitt vuxna liv har en gnagande puls berättat för mig att jag aldrig på allvar passat in någonstans.

”Vi såg ju upp till dig”, har några från uppväxten sagt, inom idrotten fick jag alltid någon typ av ledarroller, men på något sätt har jag ändå stått där med en känsla av utanförskap. Det har skapat en inre ensam man utan hemvist men med en enorm mängd bekanta.

Förra söndagen skrev Kristian Ekenberg en essä i NA om de ensamma männen. Ensamhet kan se ut på många sätt. Det finns de som är avgrundsdjupt nere i ensamheten. Den här mannen är inte den. Men vem ringer han när livet är hårt? Vem ringer honom när livet är hårt? Han byggde styrka tidigt på egen hand. Att klara sig själv. Integritet. Ett familjedrag? Han kommer alltid att gå med den känslan. Men han är inte olycklig. Att bära den inre ensamheten har blivit en vana.

Pelles lista

1. Ensamhet: Ulf Lundell sjunger: ”Du är aldrig så ensam som du tror”. Nog finns det många som faktiskt förlorat all vänskap och sitter helt ensamma. Men väldigt ofta är man inte så ensam som man tror.

2. Ensamhet igen: Kan man känna ensamhet även när man levt i tvåsamhet under många år? Javisst, för den inre ensamheten handlar inte om den relationen. Den sitter inom dig själv och handlar om själslig hemvist och vilsenhet.

3. Rudbeckstunneln: Då och då springer jag in i läsare till denna krönika som pikar mig lite och frågar om jag gett upp kampen mot fartdårar och motorburen ungdom. Nja, är svaret. Men visst, polisen lär aldrig få några resurser. Men kommunen vill ju utrota bilar i city. Så kanske så…