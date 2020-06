Pelle Blohm: Klansamhället finns – Örebro inget undantag

På Twitter följer jag en journalist och författare som heter Per Brinkemo, någonstans i mitten av 2000-talet spelade vi fotboll tillsammans i Författarlandslaget och på middagen efteråt hamnade vi vid samma bord. Jag minns honom som trevlig och det är också därför jag har följt honom trots att jag inte träffat honom sedan dess.

Per har varit inblandad i en mängd olika journalistiska sammanhang genom åren. Han har även jobbat med integrationsfrågor, men framför allt har han växt ut till en auktoritet inom det som kallas klansamhällen. Två böcker i ämnet har det blivit och i början blev han misstänkliggjord och anklagad för att trampa i rasisternas fotspår. Men numer föreläser han för polisen, åklagare, länsstyrelser och kommuner.

Ämnet är i allra högsta grad viktigt för vårt demokratiska samhälle där klansamhällen på vissa håll utmanar det svenska samhället där staten är stark och där individens rättigheter och skyldigheter hålls högt till skillnad mot klansamhället där gruppen är överordnad individen i en ofta svag stat.

I veckan släppte också författaren Johanna Bäckström Lerneby boken Familjen som handlar om just en familj, en släkt, i Angered i Göteborg som under många år styrt och ställt enligt egna lagar som liknas vid maffia. På ett eller annat sätt måste områdets 50 000 invånare med olika bakgrunder förhålla sig till denna släkt där många är kriminellt belastade.

De här maktstrukturerna har vi även i Örebro även om det inte betyder att det handlar om kriminalitet. Själva klantänkandet handlar däremot om att hålla allting inom klanen eller släkten. Det kan handla om rättstvister, affärsverksamhet, ekonomi, arrangerade äktenskap och heder. Det kan också handla om personer på strategiska positioner som förväntas ha lojaliteten mot gruppen i första hand.

Många av de som lever i det här har kommit ifrån länder där staten varit svag och där klanen och släkten varit den enda möjligheten till överlevnad och skydd mot yttre hot. Många kommer från länder där demokrati aldrig funnits och där de inte ens vet vad det innebär.

Det är här konflikten uppstår mellan det svenska samhället och klansamhällena.

Om vi ska behålla vårt demokratiska samhälle då behöver vi öka kunskapen om demokrati, skapa samsyn, och prata om demokrati i vardagen i dag och historiskt.

Pelles lista:

1. Att tänka innan man agerar

Just nu pågår en het debatt med efterföljande snabba beslut ”under hård press” angående statyer som ska bort och historia som ska in under mattan. Frågan är var gränsen kommer att gå? Kanske är en del värda att plocka bort? Men det kan vara bra att tänka igenom innan utförande.

2. Södra Örebro län

Jag blir ju lite färgad här beroende på min sommarstuga men jäklar vad jag gillar att åka omkring i dessa delar av länet. Askersund, Åmmeberg, Rönne, Lerbäck, Tisaren och självklart Karintorp. Så mycket kreativitet, liv och rörelse överallt.

3. Allsvensk fotboll

Så blev det av till sist, i dag spelar ÖSK sin första allsvenska match för året. Det är naturligtvis glädjande för många som tuggat på naglarna i frustration. Själv har jag haft så mycket i huvudet att jag nästan glömt det här med fotboll. Blir intressant!