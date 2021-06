Pelle Blohm: Livet är så stort att ett kryss är acceptabelt

Waits har den inverkan på mig att jag längtar till en halvtom amerikansk bar och en sliten bardisk där jag sitter med ett glas bourbon som i en oerhört klyschig filmscen. Antagligen är det för att jag sett honom lite för ofta vid sitt piano i en rökfylld och skramlig bar med sin skrovliga bourbonröst eller sliten drickande kaffe ihop med Iggy Pop i den mycket märkliga kortfilmen Somewhere in California ifrån Coffee and Cigarettes.

Plötsligt sätter sig en främling på barstolen bredvid och vi börjar prata om livet. Det är slitsamt, hen ler men i ögonen, den där inre kampen… sedan tystnaden. Sveper det sista. Please bartender. En till tack!

Men nu är vi i Sverige och midsommarljuset slår in genom barens fönster, färger, förhoppningar, möten, kärlek, hat och fotboll. Begränsade uteserveringar och hemmavrål om Sverjöö, Berg, Olsen och framtidens hjälte Isak.

Själslig ensamhet och utanförskap även i de ljusaste tider. Vill bargrannen prata om. På en teveskärm i ett hörn gör Italiens Immobile 3-0 mot Schweiz och Rom kokar. I baren surrar fläkten i taket medan barmannen torkar ett glas och ett sällskap sitter tyst och äter invid ena väggen.

Såg en äldre kvinna cykla en sorts tandemcykel tillsammans med en anställd i visir idag. Sa jag. Lyckan i värmen och solen. Strålade ut över oss som gick förbi. Hur ensam under det senaste året har hon varit tänkte jag. Vi kämpar alla på i våra liv och jagar kvicka metafor-spanjorer och blir nöjda med oavgjort. Livet är ju så stort att ett kryss är acceptabelt. Men inte för alla. För någonstans gömmer sig också vinsterna. För visst följer du hjältarna? Blicken! Inte?

Bargrannen suckade och Tom Waits sjöng om en Long Way home. Vissa saker tar folk för givet och då får man spela med eller stiga av vid ändstationen. Som familjer med hundar vid Arlandas hotell under nyårsfyrverkerier. Fattar du?

Jag log och tänkte på midsommarstänger, varma skogssjöar, grilla och en öl på en veranda. Ljuset som slog in genom fönstret skvallrade om det och tänk om …

Tills den där självvalda hobbykomikern börjar gapa om att vi går mot mörkare tider igen. Bargrannen suckade, bartendern fortsatte torka glas och fläkten surrade i taket.

Listan:

1, Vildsvin:

I tisdags var jag med i en smakpanel kring snabbmatsprodukter med vildsvin. Förhoppningen är att öka efterfrågan på vildsvinskött. Själv har jag ätit det i många år. Gör det ni också om ni inte provat. Gärna på grillen i sommar!

2, Ny bok från kontantupproret:

Sverige är extremt även i den här frågan liksom i så många andra. Håller med i presstexten. Pandemin borde lärt oss att ha beredskap ifall krisen kommer. Vad händer vid en cyberattack? Vi är galet naiva med tunnelseende i vårt land.

3, EM i fotboll:

Det är inte som förr för mig. Jag måste inte se allt. Finns annat i livet. Men som vanligt känner jag för Italien, Portugal, Spanien och numer Wales, Skottland och Finland. Förutom Sverige då…