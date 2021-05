Pelle Blohm: Livet på andra sidan mardrömmen

En onsdag i maj går jag genom stan med hukande huvud och en obekväm grimas. Regnet slår in från sidan, vinden viner ilsket rakt in i ansiktet, paraplyet håller jag outvecklat i handen. Det är en helt vanlig vardag där det inte händer någonting alls, gatorna och torgen är som övergivna skeppsvrak. Men inne i mitt huvud pågår en dialog.

Tidigare på dagen hade jag läst ett par noveller av Bodil Malmsten, jag tänkte på den som hette: När jag var på italienska rivieran med min farfar (och min farmor), vilket ledde tankarna vidare till de där tio raka åren på Gotland med Eldkvarn på Warfsholm med Östersjön i bakgrunden och många gånger med magiska solnedgångar och Plura som sjöng hans Blues för Bodil Malmsten. Det var under deras svarta år, lite senare blev de glada och hela Sverige började älska bandet och Plura åkte till Céfalu på Sicilien och lagade mat … eller han drack nog mest vin.

Men på Örebros gator kom regnet från sidan och lade sig över öde promenadstråk medan jag långsamt hasade mig framåt.

Är det inte märkligt hur människor bara kan försvinna? Sa jag i ett lunchsamtal samma dag. Jo, jag vet att vi levt i en pandemi och uppmanats att hålla oss borta från varandra. Men så många ansikten man normalt ser och hälsar på som har försvunnit in i digitala rökmoln och mörka skogar. Vi blir alla som träskflickan Kya i romanen ”Där kräftorna sjunger”, som växer upp ensam, skygg och övergiven i våtmarken i amerikanska North Carolina.

Denna onsdag i Örebro var en våtmark av asfalt och sten, där de få individer jag mötte gick och gömde sig i sina luvor.

I wish you were here sjunger Dropkick Murphys i sista låten på nya albumet Turn up that dial och jag tänker på allt som vi väntar och längtar till. Solen, sommaren, vardagen och livet.

Men låten har utvecklat sig från en fadershyllning till en hymn för alla som gått bort under pandemin och den saknad människor går och bär på.

Vi är många som är trötta nu. Frihetstörstande. Foten på gaspedalen i väntan på grönt ljus. Riktiga möten där de saknade ansiktena återigen får stråla. Som efter ett hårt åskoväder där folk kommer ut för att möta ljuset när mörkret, dånet, blixtarna och regnet dragit bort. På nyheterna sa de att värmen var på gång. Putsa fjädrarna. Gör er beredda. För att möta livet igen på andra sidan mardrömmen.

Listan:

1. Solens mat i Öppet arkiv SVT Play:

Långsam tv, underbara miljöbilder, musiken, maten, personporträtten och de lättsamma samtalen. Vill man inte besöka Italien när man ser det här så är man död själsligt.

2. Truckerkeps:

Köpte en Truckerkeps i veckan. Tänkte att jag skulle smälta in i Truckdriver City och alla pickup:er med V8:or som vrålar på Rudbecksgatan. Sambon utbrast: Å fy va ful! Det måste vara skägget tänkte jag …

3. Musik:

Upptäckte av en slump att Dropkick Murphys kommit med ett nytt album. Ojämnt men mycket glädjande att de återigen balanserat över sin rätt hårda musik med starka irländska traditionella influenser.