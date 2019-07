Pelle Blohm: Massturismens gräshoppor sköljer över världen

Ett känt område i en vik med stenstrand, stora grottor med klart blått vatten och en liten ö som var privatägd fram till 1990 men som numer är naturreservat. Platsen är mycket vacker. Vi klämde in oss på två solstolar ibland det som kändes som många tusen turister. Det var stekhett, svettigt, dyrt och folk kom och gick i en strid ström på liten yta. Massageerbjudanden, krimskrams-försäljning och båtutflyktsförslag var femte minut samt kreativa och överdrivet ambitiösa Instagram-fotograferingar vid vattenbrynet.

Vi stod ut i två timmar, undrade hur alla andra stod ut, hur sicilianarna själva står ut med oss, denna drös av gräshoppor som invaderar och rensar platsen. Det handlar förstås om pengar och överlevnad. Frågan är bara om invånarna själva får plats eller om dom precis som på många andra attraktiva platser pressas bort, längre in i landet medan grädden på moset slickas av med tungorna från sommargäster och välbeställda investerare.

Läste en artikel i Expressen om de hatade svenskarna som tagit över Palma på Mallorca. Hela kvarter av svenskar som tar med sig sitt sätt att vara, sina kulturella yttringar, umgängen och sina upprustningar och ombyggnationer som kan jag tänka mig höjer marknadsvärden och puttar ut de som bott och levt här i generationer. Det samma som vi sedan länge sett i Visby på Gotland och på flera platser på Västkusten, Stockholms skärgård ja på varje attraktiv sommaridyll i hela landet. Det tas över under de lukrativa sommarmånaderna och så lämnas det tyst och öde resten av året. Folkliv och samhällen dör i sviterna av röken och dimman från hösten som är på väg.

Jag var här i Taormina även 1990, ungefär samma tid på året, och jag kan inte påminna mig om det tryck från turister som är nu. Staden uppe på berget är våldsamt vacker och mysig men inte på en enda kvadratcentimeter på dess smala gator och gränder är det tomt på folk. Som jag skrev från Rom i våras, massturismen är en plåga men håller uppe städer och länders ekonomier. Jag är en del av denna plåga och älskar att resa. Så vad göra? Sluta resa? Fel lösning. Mer än någonsin behöver vi mötas över gränser.

Listan:

1, Resebegränsningar:

En del länder och populära resmål för hela världen har börjat med restriktioner, begränsningar och förbud mot hoten från massturismen. För att skydda och bevara det som håller på att förstöras. Det tror jag är en bra väg att gå.

2, Solstolskriget:

Såg ett klipp på Aftonbladets webb där turister på Mallorca först stod i kö för att få en solstol och därefter sprang in på poolområdet för att ”slåss” om en stol. Hur kan man förnedra sig så? Här pågår ett mer lågintensivt krig. Subtila paxningar med böcker och handdukar. Vi avstår fighten.

3, Gudfadern:

När jag föreläser om min väg in i litteraturen och bokläsande så var boken Gudfadern nyckeln in i den världen. Besökte nu byn Savoca där flera scener ur den första filmen om Gudfadern spelades in. Maffia är knappast något glamoröst men boken och de två första filmerna är kult.