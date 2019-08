Pelle Blohm: Med humor klär Derry Girls av våldet och fördomarna

För att komma ifrån kanske man skyller på att man måste pudra näsan men egentligen behöver man ta ett par djupa andetag och känna tystnaden under några minuter. När man kommer tillbaka så har bordsgrannen egentligen aldrig slutat prata då den inte märkt att man varit borta.

I tv-serien Derry Girls som går på Netflix finns just en sådan karaktär, en äldre man, som monotont tröttar ut alla andra. Det är bara en av en lång rad skruvade karaktärer i denna brittiska produktion som först sändes i Channel 4 men som Netflix plockade upp och började sända under julhelgen förra året.

Nu har säsong två släppts och jag har redan gått igenom de korta men spänstiga avsnitten. Då ska man veta att jag är långt ifrån en tv-serie kille, oftast blir jag uttråkad efter tre avsnitt då jag genomskådat dramaturgin och tröttnat på upprepningar. Men den här serien är lite som vilda punklåtar på runt två minuter. One, two, three, four… som The Ramones skulle ha sagt.

Derry Girls följer ett gäng tonårstjejer (och deras familjer) på en katolsk flickskola i Derry i Nordirland(samt en engelsk kille som får gå där för att skyddas) under det blodiga och våldsamma 1990-talet. Alla karaktärerna är sjukt skruvade och den svarta humorn avväpnande underbar. Britter och irländare kan sin humor. Alla tjejerna har tydligt utmejslade och galna personligheter men här finns även den cyniska och bitska nunnan syster Michael samt alla de andra märkliga vuxna som figurerar i serien.

Men det bästa är egentligen hur de med humor klär av alla religiösa, kulturella och politiska fundamentalister så att när de står där så ser man hur meningslösa, onödiga och konstruerade alla fördomar och motsättningar är. I detta fall när kommer till katoliker och protestanter, britter och irländska republikaner, men det skulle kunna vara Sverige idag.

Serien har hyllats, slagit tittarrekord och vunnit priser. Så det är inte mitt irländska intresse som spökar här. Har man bara lite humor i kroppen så borde man gilla Derry Girls.

Tre favoritkaraktärer:

1, Syster Michael:

Underbart uttråkad och cynisk nunna som försöker hålla ordning på tjejerna. Älskar när hon ständigt dissar den präktiga rikemansdottern Jenny Joyces inställsamma sånger och suckar uppgivet när den unga ”stiliga” prästen kommer in och ska agera from.

2, Orla:

En helt hämningslös, snurrig ”free spirit” som inte tar någonting på allvar utan mest hänger på och flippar ur. Hon säger det hon tänker men är inte nedlåtande mot något eller någon. Kanske inte den mest framstående karaktären men jag gillar henne.

3, Gerry:

Spelas av Tommy Tiernan som är en gammal favoritkomiker som har turnerat, och kanske fortfarande gör, som en hysterisk stå upp-artist. Här spelar han en pappa som hela tiden får skit från alla håll men som bara skakar av sig allt och konstaterar att han lever i en galen familj.