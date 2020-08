PELLE BLOHM: Musik en flykt från vardagens skrynkliga kalsonger

”Sun comes up, it´s Tuesday morning, hits me straight in the eye”. Meningen är den första i låten med samma namn av gruppen Cowboy Junkies.

Det är en favoritmening och den förmedlar någon sorts vardaglighet om att man vaknar upp och har glömt att dra ner rullgardinen när man sitter där med rufsigt hår i skrynkliga kalsonger och kisar mot solen. I en romantisk tanke i en Per Gessle sång hade man varit en ”hunk” men verkligheten är hård och skoningslös och man vet att inom en dryg timma ska man vara på jobbet.

När jag står på landet och grillar med en Ipa i handen, där solen långsamt faller ner bakom träden medan en spindel snabbt rusar över trätrallen för att försvinna ner i en springa, då åker nästan alltid mina countryartister fram. Kepsar, skägg och dystra sånger om livets umbäranden och svikna löften som om jag stod på verandan i Appalacherna och såg ut över en ”stray dog” och en rostig pick up.

En god vän säger att jag har svårt att visa mina känslor utåt, att jag är kontrollerande över mina egna uttryck och aldrig ger mig hän för att inte gå bort mig i situationen. Hen har rätt, jag ger mig sällan hän utåt, men det händer mycket inom mig. Jag har alltid varit en betraktare som gärna finns i utkanten av festen och tittar in. Eller en sån som smyger iväg en bit för att stå och se ut över havet och in i Gotlands magiska solnedgång i juli medan Eldkvarn sjunger ”Ta min hand, du tände min eld. Mamma gråt inte mer”.

Musik är minnen, musik är platsbestämmelser i tid och rum, musik är kärlek och aggressivitet, musik är avslappning. Musik är den där lite kalla midsommarfesten vid Hjälmaren där ”First when there´s nothing, but a slow glowing dream” och Flashdance gick på repeat en hel natt och där man kanske till sist fångade den glittrande drömmen.

Eller att cykla ner för Hagalundsbacken med en kompis en tidig kväll på väg mot äventyr med The Cures Lovesong i Freestylen. Musik är även en tröst en mörk regnig oktobereftermiddag på väg hem genom stadens ljussken och skuggfigurer medan Neil Diamond säger åt dig att ”Dry your eyes, take your song out, it´s a newborn afternoon” och man gnuggar bort tunga regndroppar från ögonen, drar upp kragen, drar ner tempot för man vill inte hem utan gå i de där orden resten av natten i flykten från vardagens skrynkliga kalsonger.

Listan:

1. Näshår

Tänk vad man i smyg hånade ”gamla gubbar” och deras näshår förr när man var yngre. Så äckligt. Nu växer det ohämmat på än själv. Man kan gå och lägga sig ren i näsborrarna och vakna upp med en regnskog. Det här kommer inte sluta väl.

2. Ove Blohm

Jag är på väg, vissa dagar, att förvandlas till Ove. Blir sur på att inte boende i trappan stänger hissdörren, att de där med cyklarna på innergården inte orkar gå fyra meter utan ställer cyklarna så man inte kommer fram. Och den där svarta Lamborghinin utanför mig är en sanitär ljudolägenhet.

3. Mina cd-hyllor

Mitt projekt att lägga in de låtar jag gillar från alla mina cd-skivor till Spotify fortsätter. Har kommit till G nu. Är på Green Day på väg mot Glasvegas. 938 låtar, 62 speltimmar och runt fyra skivor jag undrar varför jag en gång köpte.