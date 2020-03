Pelle Blohm: Nytt liv kommer att spira när allt är över

Jag stod på verandan i Karintorp och såg ut i ett kompakt mörker. Hade det varit en film så hade jag rökt och glöden från min cigarett hade vid ett bloss lyst upp mitt ansikte i någon sekund för att sedan försvinna in i mörkret igen. Stormvindarna kom som ett dån någonstans därute ovanför trädtopparna. Ljudet av trädgrenar som trycks fram och tillbaka, bryts och ropar på hjälp. Lyktorna som hänger i taket på verandan vickar och slår som om klockan var slagen.

Jag vet att träden står givakt runt omkring mig, skyddar varandra från att falla, ändå väntar jag bara på katastrofen. En gran över taket, strömavbrott och kyla. Det var en natt där allt kunde hända. Ett citat från en bok dök upp i mitt huvud: ”Var inte rädd gumman, sa han. Gud är här och arbetar bredvid oss. Han kommer inte låta något hända dig. Men om det händer dig något. Då är det hans vilja”.

Religionens helgardering. Etta, kryss, tvåa. Vinst varje gång.

Delfiner utanför Cagliari, kristallklart vatten inne i Venedig, ankor i centrala Rom, klar himmel över Beijing, reseförbud och stängda gränser. En värld som ofrivilligt sammanför Miljöpartister och Sverigedemokrater. Se vilken fin och ren värld vi kan få om vi slutar resa och konsumera, säger Miljöpartiet och applåderar flygets kollaps.

Äntligen, inte en enda utlänning över våra gränser jublar Sverigedemokraten som skålar i champagne åt halt, gränsvakter och militärer.

Stormen som ökar i styrka, ekorrarna gömmer sig i sina bon, marken skakar, världen i uppror. Många menar att ur kaos växer kreativiteten. I hopplöshetens England då Margret Thatcher satte arbetare i arbetslöshet och stängde ner gruvor och industrier. Ur den myllan växte kanske världens coolaste och bästa mode- och musikscen fram.

Men sånt är ju lätt att säga, hur många liv och familjer gick inte i kras. Eller där stora bränder dragit fram och förvandlat grön skog till svart aska. Där spirar nytt liv, nya arter, ljus och färger kommer tillbaka. Vad hjälper det nuet?

Förstår precis hur du känner dig. Är också lätt att säga. Oftast vet man inte det. Sju år sedan. Under en filt på golvet låg jag och skakade. Marken hade rämnat. En bortskämd man fick smaka på myntets baksida. Jag vill aldrig tillbaka. Nu står vi ändå här. Stormen är över oss. Men nytt liv kommer att spira. När allt är över.

Pelles lista

1. Bok: ”Vi for upp med mor” av Karin Smirnoff. Uppföljaren till den prisbelönta ”Jag for ner till bror”. Ett helt eget språk som så här i bok två stör mig emellanåt men ändå har jag svårt att lägga ifrån mig boken.

2. Låt: "It`ll Be Easier in the Morning" med Hothouse Flowers. Vi kan behöva lite hopp och ljus och denna gamla dänga med gospel-feeling hjälper oss att följa ljuset mot en dag där vardagen är tillbaka. Den gråa som i jämförelse med nu är som en regnbåge.

3. Film: Kanske är jag sist på denna puck men Green Book tipsade några vänner om. En film som inleds med misstro, fördomar och rasism men där just detta mals ner av vänskap och förtroende. Drama och humor.