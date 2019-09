Pelle Blohm: Svartrockare eller synthare? Det är frågan!

Det regnade när jag tog trapporna ner och steg ut på Rudbecksgatan, rundade hörnet vid Kungens pizzeria och trippade invid husväggen bort mot Stortorget. Det var lördag för två veckor sedan och jag var på väg mot nöjeslokalen Watt för att vara med på nostalgikväll för den gamla rockbaren Dr Z.

Senast jag var på väg mot dessa lokaler vid gamla Prisma var för några år sedan då punkbandet Attentat var på besök. Det regnade även då och jag gillade det, höstmörkt och melankoli ute, svettigt och varmt nere i den trånga rockbunkern. Denna gång spelade ett The Clash tribute band och jag gillade även det.

Punkig svartrockare har varit min självbild från uppväxten med favoritband som The Clash, The Cult, The Cure, Sisters of Mercy och Echo & the Bunnyman för att nämna några. Så här stod jag och svettades ihop med ett gäng gamla Dr Z-lirare som jag kände igen eftersom ungdomsstaden var liten men med folk som jag faktiskt inte umgicks med även om jag då och då dök upp på Dr Z.

Samma vecka lägger jag ut ett gammalt foto på mig själv på Facebook, ett studiofoto där jag poserar i brun skinnjacka med synthknäppning, härligt uppfönad frisyr med slingor. Det fick mig att börja bläddra i gamla fotoalbum och där dyker den där gamla Duran Duran frillan upp både här och där, ingenting, inte heller mitt klädval, tyder på att min självbild stämmer med verkligheten.

Jag börjar misstänka att jag odlat en fejkad persona innan ordet fake news ens var påtänkt. För någonstans inom mig själv har jag en stark känsla av att jag faktiskt gled omkring i vita lite pösiga byxor och vit midjekavaj med tidiga Simple Minds, Human League och lika tidiga Spandau Balett i freestylen. Ja, jag ägde även ett par grå Peter Pan-dojjor en period. Påstår en del av min persona. Den andra menar att det är en illusion.

Ibland känns det som att hela mitt inre liv är uppdiktat och utmejslat till det jag alltid rent själsligt tillhört medan det där skalet som jag burit på trampat på i en annan dimension. Men visst hängde jag på Ritz, Contan och Strömpis.

Det vet jag med säkerhet, tror jag.

Kanske bytte jag likt Stålmannen kostym i telefonkiosken på vägen hem mot Markbacken i natten. Men denna kväll efter Dr Z fortsatte det regna när jag gick hem igen i min svarta höstkavaj, Dr Martens kängor och rutiga brallor.

Pelles lista

1. Att svara på inbjudningar

Har alltid varit lite slarvig med detta och svarat i sista stund. Glömt ibland. Efter att ha varit beroende av svar men knappt fått några utan att jag har jag lärt mig att alltid respektera de som bjuder in med svar i tid.

2. Lyckolandet i SVT

Så här långt är serien kanske ingen sprudlande underhållning men som gammal Stavangerbo är det underbart att höra den speciella dialekten talas och samtidigt få miljöerna hem till soffan. Igenkänning som bäst.

3. Fetvadd

Så har det hänt igen. En person på gatan som stoppar mig och frågar varför jag blivit så tyst angående trafiken på Rudbecksgatan och Kungsgatan. Svaret är fetvadd, jag sover med fetvadd i öronen och jag sover så gott och det är så tyst. Men visst, kampen måste gå vidare ändå…