Pelle Blohm: Två äventyrare som erövrade världen

Äventyrare som var de första på de högsta bergen, de första vid Nord- och Sydpolen, de första som genomsökte Amazonas eller levde med människor som ingen tidigare vetat att de fanns. Idag måste du nästan upp i rymden för att utforska outforskad ”terräng”. Rymden har jag aldrig varit intresserad av, den är för stor, ogripbar, skrämmande och utstrålar evig ensamhet på något sätt. Kanske lite likadant som för människorna på Jorden innan de visste vad som fanns därute.

Jag läser en biografi om journalisten, författaren och äventyraren Ester Blenda Nordström. Hon var långt ifrån först i sitt upptäckande men hon anses däremot vara Sveriges första undersökande reporter. Hon wallraffade som piga på en bondgård, hon levde bland samer och skrev om det hon såg, hon reste till Sydamerika och tog sig över Anderna, hon reste som tredjeklasspassagerare till Amerika där hon utforskade och skrev om det hon upplevde och hon såg till så fattiga och utmärglade familjer i byar under det finska inbördeskriget fick mat. Ester var tuff, charmig, inte rädd för att ta i och leva vilt, hon festade mycket, var oansvarig och slösaktig med pengar och tyckte kändislivet i Stockholm var ytligt. Hennes böcker var ständiga succéer och hennes penna vass och nydanade. Men priset för livet och framgången blev högt.

Isabella Bird heter en annan äventyrare från Yorkshire i England. Som ung var hon sjuk och bräcklig men efter att få ha åkt på sin första resa till Amerika i mitten av 1800-talet så började ett liv ständigt på väg. Hon reste och skrev böcker och artiklar och fotograferade precis som Ester. Red genom Rocky Mountains, reste till Australien, Japan och i princip hela Asien, Mellanöstern och norra Afrika. Hon dog medan hon planerade för en ny Kinaresa, då var hon 72 år. Isabella blev högt respekterad på den brittiska ön innan sin död.

Två spänningssökare som verkade fly från tidens instängda krav på hur kvinnor skulle vara. Båda gifte sig förvisso. Isabellas man dog efter fem år, Ester gifte sig för att få delta i en expedition i Sibirien. Men hennes hjärta tillhörde Carin Frisell.

Pelles lista:

1. Min mediekonsumtion

Jag lovade mig själv att tagga ner och inte ständigt vara uppkopplad och läsa nyheter och reportage. Men även fast jag läst fler böcker och kollat fler filmer sedan krisen satte igång meddelar min smartphone ett snitt på 10 timmars användning om dagen varje vecka.

2. USA

Alla de klipp som dyker upp i min smartphone från intervjuer med diverse Trump-politiker är som i tv-programet Ullared. De mest skruvade karaktärerna nosas upp och man tänker What the f**k. Vi måste påminna oss om att det finns normala och kloka människor over there.

3. Min årliga spaning

Det är alltid lika kul vid den här tiden på året när det kommer till väderleken. Hur alla värderar den. Vissa kommer i t-shirt och kortbyxor så fort solen tittar fram, andra glider fram i sina vinterjackor. Då avklädda människor oftast inte är till sin fördel så gillar jag bäst att behålla jacka och scarf på.