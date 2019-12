Pelle Blohm: Vinter och kyla får mig att tänka på döden

Det började med regn mot bilrutan men gick ganska snabbt över till snö som rusade mot mig så att det kändes som att jag hamnat i en surrealistisk snurrande aciddröm av krökta kurvor i mörker och skog där långtradarnas strålkastare slog emot mig från ena sidan och där rådjursögon och älgsiluetter blinkade fram vid den andra vägkanten som meddelanden om en kommande katastrof.

Jag kramphöll om ratten och insåg att jag smög fram i 40 kilometer i timmen i mörkret på väg hem från ett besök i Norrköping medan en annan bil låg i röven på mig för att påminna om min ”söndagskörning”.

Så jag stannade på en rastplats, stegade in i skogen för att pinka bakom en stor tall, snön piskade runt mig, ljussken från bilar svepte förbi som över ett fängelses rastgård och av någon anledning kom jag att tänka på musen Mr Jingle och Tom Hanks rollfigur Paul i filmen The Green Mile som återigen gick på tv i veckan. Paul hade en gigantisk urinvägsinfektion och pissade rakblad men blev botad av den dödsdömda John Coffey och hans övernaturliga krafter genom ett rejält grepp över det heliga paketet. Coffey tog även musen Mr Jingle tillbaka från döden efter att ha blivit mosad under en sadistisk fängelsevakts sko. Båda fick genom det ett evigt liv och Paul får se sin familj och alla sina vänner dö en efter en. Ett ensamhetens pris för en botad urinvägsinfektion.

Nu stod jag där under trädet och kastade ur mig små skvättar medan jag blev allt blötare och började frysa. För några år sedan hade jag en kraftig inflammation i prostatan, det krävdes tre penicillinkurer för att mota bort skiten och innan klarlagt faktum var jag säker på det värsta att jag var på väg att dö. Då hade det varit bra om John Coffey funnits där för än.

Å andra sidan hade jag kanske blivit odödlig och väldigt, väldigt ensam då alla man någonsin känt försvunnit ner i jorden. Det händer att jag funderar över sånt där: Skulle man vilja ha evigt liv?

Jag vände tillbaka till bilen och drog på värmen i stolen som snabbt värmde underredet. Så fort kylan och vintern gör sig påmind så känner jag av den gamla elaka prostatan. Jag avskyr vinter och kyla. Av flera orsaker. Men den får mig att tänka på döden och sjukdomar. Frusna gravar som vinden sveper över.

Runt Hjortkvarn övergick snöfallet till slaskregn och jag kunde se igen…

Pelles lista:

1. Norrköping

Gjorde ett besök hos Janne på skivbutiken Vaxkupan i veckan och insåg hur mycket jag saknat personlig guidning, botaniserande i skivhyllor och lyckliga påsen med hem. Visst Spotify. Men mänsklig kontakt vinner egentligen alltid.

2. Norrköping

Det finns fortfarande ett eller två fysiska antikvariat kvar i stan och på något sätt säger det någonting om det litterära kulturella värdet hos invånarna i Norrköping när det tydligen går att överleva på det.

3. Norrköping

Det måste väl ändå vara lite förvirrande och kanske lite förnedrande att universitetet i Norrköping heter Linköpings universitet? Städerna är ju som Degerfors och ÖSK i fotboll på 1990-talet mot varandra. Inte bra alltså…