Pengakåta svin i ”Snabba cash”-rebooten – snubblar på sin egen cynism

Den unga it-entreprenören och småbarnsmorsan Leya (Evin Ahmad) är på väg att göra sitt livs klipp. Den mäktige investeraren Tomas Storm (Olle Sarri) vill plöja ner många miljoner i hennes startupbolag, men för att affären ska bli av måste hon själv skrapa ihop 1,5 miljoner som hon inte har. Desperat vänder hon sig till den lokale gangsterkungen Ravy (Dada Fungula Bozela), som också råkar vara hennes mördade killes bror och som är indragen i ett blodigt krig med ett rivaliserande gäng.

Det är mycket som ser lovande ut med "Snabba cash"-rebooten. Här finns Netflix-muskler i budgeten, välrenommerade regissörer och spännande casting. Att den tajmar med vår pågående fascination för förorternas gängvåld gör ju inte saken sämre.

Och på många sätt känns "Snabba cash" som ett perfekt kriminaldrama för 2021. Den täta intrigen, det ettriga kameraarbetet, slangen, actionscenerna, musiken och den feta vinjetten. Som i nästan alla bra gangsterfilmer har man också fått till den där rätta mixen av rå realism och galen rövarhistoria. Och en intensiv Evin Ahmad driver handlingen framåt i huvudrollen.

Precis som i böckerna och filmerna finns ett tydligt budskap om att det är pengarna som styr allt. Para är para, och samma spelregler gäller överallt, både i orten och glaskontoren i city. Alla blåser varandra och om du inte äger andra blir du ägd.

Gott så, men den där senkapitalistiska svartsynen känns bitvis som en grå filt över historien. Tillsammans med några nötta gangsterklyschor och logiska kullerbyttor för mycket snubblar serien på sin egen cynism. Folk är sådana pengakåta svin att man ibland har svårt att bry sig om vad som händer.

Undantaget är torpeden Salim, spelad av en fantastiskt sorgsen Alexander Abdallah. Han förälskar sig i Leya och drömmer om en tillvaro där han inte behöver mörda, bära skyddsväst och alltid titta sig över axeln.

Andra skådespelare känns mest malplacerade, som Olle Sarris överspelade parodi på ett girigt as från techindustrin. Andra rollfigurer växer under resans gång, som Ayaan Ahmed i rollen som Nala, en livsfarlig Järvaversion av Snoop i "The wire", som skänker lite välbehövlig charm till allvarsfesten.

Fakta: Snabba cash

Betyg: + + +

Genre: Kriminalthriller

Premiär 7 april på Netflix

I rollerna: Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Olle Sarri med flera

Regi: Jesper Ganslandt, Måns Månsson

Björn Berglund/TT