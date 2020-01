"Pennan är mäktigare än svärdet – en riktigt bra låttext kan förändra ett liv"

”Jag brukar blunda när jag dricker, för å slippa se när det brister i dig. Men jag vågade aldrig be dig stanna, och sen såg jag snön som började falla.”

Det är Joel Almes ord, och det kan vara den vackraste textraden sedan Annika Norlin skrev ”Jag gömde mina drömmar precis där din axel blir till hals. Jag ska dansa fastän hjärtat brister. Dåliga bandet jag tycker inte om er, men ni täcker över ljudet av sms som inte kommer.”

Kanske är det därför jag finner långa gitarrsolon och jammande så outhärdligt tråkigt

Ibland slår det bara an en sträng inom en, det hugger och går rakt in i hjärtat. Orden behöver inte vara sanna, men känslan är det, något bekant, ett minne som väcks till liv. En riktigt bra låttext kan förändra en dag, ett liv.

Du kanske finner mod till att ta ett obekvämt beslut. Du kan dras tillbaka till barndomen, tänka på en gammal relation eller måla upp en framtid. Ringa den där vännen du inte pratat med på länge.

Pennan är mäktigare än svärdet. Ord gör ont, kan såra mer än ett slag. Ord kan läka en sargad själ, förenad i vetskapen om att du inte är ensam om dina känslor. Karin Boyes klassiska rad ”Det gör ont när knoppar brister” beskriver så mycket mer än ett naturfenomen, det kan appliceras på varenda skeende i livet.

När det kommer till musik så har texten alltid varit viktigare för mig än melodin. Det är ju där det brinner till! Och kanske är det därför jag finner långa gitarrsolon och jammande så outhärdligt tråkigt. Visst, det ger en känsla, men den är inte alls i närheten. Bortkastad tid. Sjung nåt på det!

I en låt är du begränsad till att fånga den där känslan på tre minuter, och då är målande textrader framgångsreceptet.

För att återgå till Joel Almes textrad så fångar den upp en historia man bara kan ana. Ett destruktivt beteende, en kärlek och hopplöshet man kan känna inför en människa man älskar. Låten fortsätter passande nog på samma tema som jag skriver om, ordens kraft.

”Så jag fortsatte fram, tror jag hamnade i bråk. Men hellre lite smärta i skallen än din blick, den slår för hårt.”

Starkt, enkelt och vackert. Släng dig i väggen Håkan, en annan göteborgare har puttat ner dig från tronen.

I morgon är det äntligen dags, dagen jag har väntat på sedan Klubb Mono kom med bomben att de bokat Alme till Frimis. Förbandet är också det en briljant bokning, Riga Tiger, som också slåss om titeln bäst från Göteborg.

GBG for the win!

Låtar med texter som får dig att tappa andan

►Kent - Stoppa mig juni (lilla ego): ”Jag skrek med målbrottsröst jag hatar er, som barn var jag grym”

►Seinabo Sey - Poetic: ”I’ll lose my breath for you and I don’t want it back”

►Jonas Lundqvist - Helt Perfekt: ”Ja, hur fan ska jag bära mig åt? För jag orkar knappt ens duscha eller äta nåt”

►Amy Winehouse - Back to black: ”We only said goodbye with words. I died a hundred times”

►Tove Lo - Habits (Stay high): ”Gotta stay high, all my life, to forget I’m missin’ you”

►Frida Hyvönen - Amors förkastliga pilar: ”Om Amor nånsin vågar sig hit igen, för att fjanta sig med pilar. Ska jag ikläda mig ringbrynja, och lägga mig att vila”