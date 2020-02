Pepparn på besök i Nora igen - men premiär för Per

Det finns en bild av dragspelslegenden Leif ” Pepparn” Pettersson i Per Zetterlunds bok om dragspelaren och hans far utanför Nora Stadshotell under en Nora marknad på 1970-talet.

Per Zetterlund har dragit många fulla hus med sina Pepparn-föreläsningar men inte varit i Nora tidigare. Det blir det premiär för på torsdag kväll klockan 18 i församlingshemmet.