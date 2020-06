Peppig stämning när Gladys del Pilar uppträdde på Sirishof – trots corona: ”Fantastisk glädje”

Det är måndag eftermiddag. Solen skiner över centrala Örebro. På Sirishof äldreboende ska Gladys del Pilar ska snart uppträda för ett 20-tal förväntansfulla själar.

– När jag fick frågan tvekade jag inte en sekund. Självklart ställer jag upp. Om jag kan sprida glädje med min musik och mitt artisteri så vill jag göra det, säger Gladys del Pilar.

Hon har precis avslutat en av två spelningar på Sirishof i dag. Här gör hon sitt sjunde och åttonde uppträdande på två dagar.

– Man kan säga att jag gör en liten mini-turné på olika äldreboenden runtomkring i Örebro, säger hon och tillägger:

–Det är extra kul eftersom jag kommer härifrån.

Spelningarna förverkligades genom ett samarbete mellan Örebro kommun och Studiefrämjandet.

– Musik förenar människor samtidigt som den sprider en fantastisk glädje. Det gäller för såväl de boende som för personalen. Och det är särskilt roligt att kunna göra nåt fint nu under dessa hemska tider, säger Anneli Nyman, handläggare på Kultur för seniorer, vård och omsorg, på Örebro kommun.

Gladys del Pilar inleder sitt uppträdande med Aretha Franklins (You Make Me Feel Like) A Natural Woman och river sedan av klassiker som Simply the Best, Lady Marmalade och Gabriellas sång. Publiken är i extas.

– Det här är en annorlunda publik. De är inte så rörliga, men de är minst lika aktiva ändå. Man kan se att de rör på tår och fingrar, nån arm åker upp ibland, vissa klappar i takt, säger Gladys del Pilar efteråt.

Anette Ödling är aktivitet- och kulturansvarig på Sirishof.

– Jag märker att det är uppskattat. Man ser hur de boende njuter, säger hon.

I publiken sitter bland andra Evy Widén, 95 år.

– Såna här tillställningar betyder mycket. Vi måste vara här på grund av vår ålder och diverse sjukdomar, så vi uppskattar besök väldigt mycket. Det är tack vare Anette som sånt här händer. Hon har varit på semester, och det har märkts. Här har varit väldigt stillsamt utan henne, säger Evy Widén.