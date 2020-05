Peter Anderssons oväntade besked om en återkomst till Örebro: "Ganska övertygad"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #55, som finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

Hejar du på Örebro har säsongen 2012/2013 en speciell plats i ditt hjärta.

Det var då klubben lyckades, efter flera års jakt, säkra en plats i svensk hockeys högstaliga.

På tränarbänken stod Peter Andersson, som fick sätta kronan på sitt verk efter drygt fyra år i föreningen.

– Det var grymt häftigt. Jag är ju född och uppväxt där, klart att den föreningen har en stor plats i mitt hjärta. Jag fick chansen att träna dem under många roliga år under början av min tränarkarriär och jag hade otroligt bra back up av Mikael Fahlander och "Mozart" under den resan. Vi hade roligt på sidan av och drivet fanns i föreningen, att man ville till SHL. Det var jäkligt häftigt att vi lyckades med det, säger Peter Andersson när han får minnas tillbaka.

Sedan tränarprofilen lämnade Örebro våren 2013 har rykten om en återkomst florerat vid ett flertal tillfällen.

Senast för ett år sedan då olika medier rapporterade om att det var aktuellt för Andersson att träda in i rollen som general manager, den position Stefan Bengtzén i dag har.

Det dementerar dock 54-åringen när han gästar Hockeypuls podcast.

– Nej, det ligger ingenting i det, säger Andersson som sedan bjuder på ett överraskande svar om ett eventuellt partnerskap med Örebro framöver.

Det fanns ingen kontakt om att återförenas?

– Nej, nej. Jag är ganska övertygad om att jag inte kommer vara där igen. Dels för det som hände, att vi gick upp, det var för bra för att komma tillbaka, haha.

Du kommer inte återvända i någon roll alls, tror du?

– Nej, det har jag otroligt svårt att se.

