Pihskolan kan ordna ett hyfsat studentfirande trots corona-pandemin

I corona-tider ställs det mesta in. Men att gymnaiseelever tar studenten är ändå ett faktum och på Pihlskolan har man hittat en variant av firande för att ge eleverna en minnesvärd avslutning den 11 juni.

– Vi har tittat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och haft kommunikation med skolans studentkommitté, där elevernas önskemål lyfts fram, säger Greta Hidén.

Utifrån detta har skolan beslutat att studentfirandet ska ske i Krokbornsparken.

– Vi är i stort sett ute, men har möjligheterna till tak över huvudet. Här kan vi sprida ut oss mer. Det blir en traditionell studentlunch, men mer utspritt

Det är totalt 27 elever som tar studenten i år och de kommer att få göra ett utspring från parkens rotunda. På plats är bara elever och skolans lärare.

– Vi livestreamar det hela så den som vill ändå kan titta när det sker, säger Greta Hidén.

Därefter kommer eleverna att lämna Krokbornsparken under reglerade former, från de två olika utgångarna. Eleverna delas in i grupper om fem-sju personer och med en halvtimmes mellanrum släpps grupperna ut mot parkeringarna.

– Ett begränsat antal anhöriga och vänner till varje elev får komma. Var och en får bjuda in högst fyra personer som kommer och finns i sina bilar. Dessa personer ska anmälas till oss i förväg. Förutom det gemensamma utspringet blir det alltså flera miniutspring till elevernas anhöriga.

– Eftersom vi är en liten skola och det handlar om förhållandevis få elever blir det ändå möjligt att ha ett ganska vanligt studentfirande, trots allt, säger Greta Hidén.